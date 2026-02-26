ישיבת נחלים קיימה השבוע “יום שכולו תורה", שבמרכזו פאנל ציבורי תורני שעסק בשאלה: לאן פניה של הציונות הדתית בתקופה של טלטלות לאומיות וחברתיות.

את השיח הנחה חובב אוזן מארגון “תורה נוער", ובהשתתפות הרב יגאל לוינשטיין, ראש מכינת בני דוד בעלי, והרב דוד סתיו, רב היישוב שוהם ויו"ר ארגון רבני צהר.

המנחה פתח בקריאה להשיב את הדיון אל בית המדרש - פחות פובליציסטיקה ופוליטיקה, יותר מקורות ותפיסת עולם תורנית. לדבריו, בשנים האחרונות - על רקע מחלוקות פנימיות קשות ומלחמה מתמשכת - ניצבת הציונות הדתית בצומת דרכים היסטורי, ונדרשת לברר מחדש את מצפנה הערכי.

הרב לוינשטיין התבסס בדבריו על משנת הראי"ה קוק, ובעיקר על רעיון חיבור הגוף הלאומי עם נשמת האומה. לדבריו, תהליך שיבת ציון החל בבניין הכוח הלאומי והמדינתי, אך ייעודו העמוק הוא לצקת לתוכו תוכן של קדושה וייעוד תורני.

לשיטתו, הציונות הדתית נושאת באחריות לחבר בין הממד הלאומי - ריבונות, צבא, מוסדות מדינה - לבין עולם הערכים היהודי. הוא הדגיש כי המאבק איננו מול יחידים אלא מול תפיסות עולם המעצבות את המרחב הציבורי: הקוד האתי בצה"ל, מערכת המשפט והכרעות ערכיות במדינה.

לדבריו, בעשורים האחרונים גבר משקלם של ערכים אוניברסליים וזכויות פרט על חשבון המרכיב הלאומי והזהות היהודית, ולעיתים אף על חשבון ערך הניצחון וההכרעה במלחמה. הציונות הדתית, לשיטתו, צריכה לפעול להשבת האיזון ולחיזוק הזהות היהודית במרחב הציבורי - מתוך מחויבות למוסר, אך גם מתוך נאמנות לייעוד הלאומי.

הרב סתיו הסכים עם יסוד החיבור בין קודש ללאומיות, אך הדגיש כי במשנת הרב קוק מופיעים שלושה כוחות יסודיים באומה: הלאומי, הדתי והאוניברסלי - ושלושתם חיוניים לבניין שלם.

לדבריו, הסכנה הגדולה היא בהפיכת המחלוקת הפנימית לניתוק והדרה. הוא התריע מפני שיח שמדביק תוויות ומעמיק קרעים בתוך החברה הישראלית, וקרא לשוב ללימוד משותף ולהכרה בכך שגם לעמדות שונות יש שורש תורני ומוסרי.

הרב סתיו הדגיש כי מחויבות לערכים יהודיים אינה סותרת רגישות מוסרית ואנושית, וכי דווקא מתוך עולם הקודש נדרשת אחריות עמוקה לכבוד האדם ולדרך ארץ. לדבריו, חיזוק המרכיב הלאומי חייב להיעשות מתוך מבט כולל שמכיל גם את הממד האוניברסלי והמוסרי, ולא במקומו.

בין המשתתפים התחדדה המחלוקת בשאלת אופי המאבק הציבורי: האם יש להיאבק בתקיפות על עיצוב הערכים במוסדות המדינה, גם במחיר החרפת מתחים, או שמא יש להקפיד במיוחד על שיח מאחד ועל הימנעות מהקצנה שתעמיק את הפילוג.

הרב לוינשטיין הדגיש כי המאבק הוא על תפיסות יסוד ולא על אנשים פרטיים, וכי האחריות הציבורית מחייבת עמידה ברורה על עקרונות. הרב סתיו מנגד קרא לוודא שהמאבק הערכי אינו בא על חשבון הלכידות הלאומית והמחויבות לכל יהודי באשר הוא.

הפאנל נחתם בקריאה להמשך בירור תורני עמוק ומכבד, מתוך הבנה שהציונות הדתית ניצבת בעיצומו של תהליך היסטורי המחייב אחריות, ענווה ועמידה על עקרונות גם יחד.