בנק מזרחי-טפחות תרם מנות מזון למשפחות ערביות נזקקות במהלך חודש רמדאן, באמצעות מנהלי הסניפים ביישובים הערביים ובשיתוף פעולה עם עמותת "לתת" ועמותות מקומיות בחברה הערבית.

התרומה בוצעה לרגל חודש רמדאן כחלק מפעילות חברתית של הבנק.

ביוזמה נטלו חלק סניפי הבנק באום אל-פחם, כפר קאסם, סח'נין, שפרעם, באקה אל-ר'רביה, נצרת, רמלה ולוד. לכל חבילת מזון צורפה איגרת ברכה בערבית לרגל חג רמדאן.

אתר החדשות "כול אל-ערב" מציין כי הנהלת הבנק רואה בהשתתפות בפעילות חברתית חלק בלתי נפרד מהערכים של המוסד הפיננסי, ובמנהלי הבנק ובעובדיו מעין שגרירים בתוך החברה הערבית.

בחלוקת חבילות המזון סייעו העמותות אמאנינא באום אל-פחם, סח'נין, כפר קאסם ושפרעם; אל-וופאא ואל-אמל בבאקה אל-ר'רביה; אל-בסמה בנצרת; ואל-הדא ברמלה ולוד.