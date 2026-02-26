בית משפט באתונה גזר היום (חמישי) עונשי מאסר על ארבעה בכירים בקבוצת אינטלקסה, בהם שני ישראלים, במסגרת פרשת הריגול שנודעה כ"ווטרגייט היווני".

הפרשה עוררה סערה שחצתה גבולות והחזירה לשיח האירופי את סוגיית השימוש ברוגלות מסחריות נגד פוליטיקאים ועיתונאים.

בין המורשעים: טל דיליאן, קצין בכיר לשעבר באמ"ן, ושותפתו העסקית שרה אלכסנדר פייסל חמו, לצד שני אנשי עסקים יוונים. הארבעה נידונו לעונש מאסר מצטבר של 126 שנים ושמונה חודשים, כאשר שמונה שנים נקבעו לריצוי בפועל.

בלב התיק עמדה תוכנת הריגול Predator, ששווקה על ידי קבוצת אינטלקסה שפעלה מאתונה והוקמה על ידי דיליאן. בית המשפט הרשיע את הנאשמים בעבירות של "הפרת סודיות של תקשורת טלפונית", "שיבוש מערכת רישום נתונים אישיים על בסיס חוזר", ו"גישה בלתי חוקית למערכת מידע או לנתונים", והם הגישו ערעור על ההחלטה.

לפי פרטי הפרשה, שני הישראלים ושני אנשי העסקים היוונים השתמשו בתוכנת המעקב "ווטרגייט" כדי לעקוב אחר 87 אנשים, בהם שרים בממשלה, בכירים בצבא היווני ועיתונאים.