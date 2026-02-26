סבב המשא ומתן בין איראן לארצות הברית נחתם הערב (חמישי) בז'נבה, כששני הצדדים מאותתים על המשך התהליך הדיפלומטי.

גורם אמריקני אמר כי "השיחות היו חיוביות", והוסיף כי במהלך הסבב השני התבהרו סוגיות שונות.

לדבריו, בשלב הבא מתוכנן מפגש בדרג טכני ביום רביעי הבא בווינה, ללא השתתפות סטיב וויטקוף, ג'ארד קושנר ועבאס עראקצ'י. עוד ציין כי ארצות הברית "ממשיכים בעבודה לייצר הסכם".

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, אמר כי הושגו הישגים מסוימים בנושאי הסנקציות והגרעין. לדבריו, "הצלחנו להשיג כמה דברים חיוביים בסוגיות הסנקציות והגרעין", והוסיף כי הדיונים בדרג המומחים יחלו כבר ביום שני.

עראקצ'י ציין כי קיום הדיונים הטכניים משקף את מחויבות הצדדים להליך הדיפלומטי, ואמר, "קיום הסבב הטכני ביום שני מדגים את רצינותם של שני הצדדים בנוגע לתהליך הדיפלומטי. יש מסמכים להכין לפני הסבב הבא, יתקיימו התייעצויות, ואחר כך נקיים את סבב השיחות הרביעי".

לדבריו, הסבב שהסתיים היה "הטוב והרציני ביותר", אם כי הבהיר כי לצד התקרבות להבנות במספר נושאים, קיימות עדיין מחלוקות.

שר החוץ של עומאן, בדר אל-בוסעידי, שארצו משמשת מתווכת בין הצדדים, אמר מוקדם יותר כי חלה "התקדמות משמעותית" במגעים.

לדבריו, "סיימנו את היום אחרי התקדמות משמעותית במשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן. נחדש אותו בקרוב אחרי התייעצות. דיונים ברמה הטכנית יתקיימו בשבוע הבא בווינה. אני אסיר תודה לכל הנוגעים בדבר על מאמציהם - למשתתפים, לסבא"א ולשווייץ".

גם גורם איראני בכיר אמר לרשת אל-ג'זירה כי האווירה בשיחות הייתה חיובית. לדבריו, "העמדה האמריקנית כעת קרובה יותר למציאות בשטח. השיחות הטכניות החלו למעשה והאווירה במשא ומתן הייתה חיובית. סיכויי ההצלחה של המשא ומתן עם וושינגטון גבוהים, אם לא ישבשו אותו צדדים הדוחפים להסלמה ולמלחמה".