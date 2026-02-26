סקר חדש של ערוץ "משב" בחן האם הציבור הישראלי מתכוון להשתתף בקריאת מגילת אסתר בציבור במהלך חג הפורים. מהממצאים עולה כי כשליש מהישראלים מתכננים להגיע, לצד שיעור גבוה של מתלבטים.

על פי הנתונים, 32% מהמשיבים ציינו כי בכוונתם להשתתף בקריאת המגילה, בעוד 46% השיבו כי לא יגיעו. עוד 22% מהנשאלים טרם קיבלו החלטה, נתון המעיד על פוטנציאל השתתפות נוסף.

בפילוח מגזרי נרשמים פערים משמעותיים: יותר מ-92% מהדתיים והחרדים הצהירו כי ישתתפו בקריאה בציבור. מנגד, בקרב החילונים רק כ-4% מתכוונים להגיע, 75% לא ישתתפו ו-20% טרם החליטו. בקרב הציבור המסורתי 38% מתכננים להגיע ו-36% נוספים עדיין מתלבטים.

הסקר מצביע גם על מגמה גילאית בולטת. בקרב בני 18 עד 35 יותר מ-41% מתכננים להגיע לקריאת המגילה, לעומת 21% בלבד בקרב בני 56 ומעלה, נתון הממחיש זיקה גבוהה יותר למסורת בקרב הדור הצעיר.

על רקע הנתונים, ארגון רבני צהר בשיתוף יחד - אור תורה סטון נערכים לקיום יותר מ-600 מוקדי קריאה ברחבי הארץ. המוקדים מיועדים לכלל האוכלוסייה, ובמסגרתם יחולקו מגילות אסתר ומשלוחי מנות לילדים במטרה לעודד השתתפות וחגיגה קהילתית משותפת.