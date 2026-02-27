העיתונאי הוותיק ישראל הראל, שאף לחם בששת הימים, מזהיר במאמר שפרסם בעיתון "הארץ" מפני חוק הכותל וטוען כי הוא יגרום להגברת המחלוקת סביב המקום הקדוש.

"במשך מאות שנות הגלות המרות כונה הכותל המערבי 'כותל הדמעות'. גברים ונשים כאחד סרו אליו לשפוך את לבם. עם זאת, לא נקבעה כלפיו הלכה מסודרת המגדירה אותו כבית כנסת, וקדושתו נובעת מהכמיהה לגאולה היסטורית לאומית, לא מתקנות דתיות", קובע הראל במאמר.

הוא ציין שלאחר שחרור הכותל, בטרם נקבעה הפרדה ברחבה, הגיעו רבים מכל קצוות עם ישראל להתפלל במקום. "הבעת רגשות זו, יש להניח, ביטאה תחושות עומק לאומיות, לאו דווקא דתיות. מסמל של גלות הכותל היה לסמל של תקומה - לנקודת מפגש של כלל העם".

לדעתו יצירת הרחבה מחוץ לכותל שנותרה ללא הפרדה ושם גם מתקיימים טקסים צבאיים מצאה את האיזון הנכון בין אתר לאומי לאתר תפילה.

הראל מביע דאגה מפני חקיקת הפרדה מגדרית מוחלטת בכל אזורי הכותל. "במקום שהכותל יהיה, כפי שהיה, סמל לאחדות בין כל חלקי העם בארץ ובתפוצות, גם הסמל הלאומי הזה יהיה לעוד סלע מחלוקת. כן, אם נניח לחוק הפסול הזה להתקבל, המקום שהיה אמור להיות מרחב מחבר ימשיך להיות עוד זירת עימות".

"כאמור, הכותל המערבי הוא אתר לאומי, ולפיכך הוא חייב להיות בבעלות העם כולו. בוודאי ובוודאי שאינו רכושה של הרבנות הראשית. אם החוק יעבור סופית הוא עלול לשוב ולהיות, כפי שהיה בשנות הגלות הארוכות, 'כותל הדמעות'", מזהיר הראל לסיום. "הפעם לא בשל חורבן פיזי כפי שהיה בימים ההם של אובדן עשתונות, שבגללם חרב הבית ויצאנו לגלות ארוכה ונוראה, אלא בשל הפילוג הנוכחי, שעלול להביא עלינו חורבן נוסף ואפילו, חלילה, גלות נוספת".