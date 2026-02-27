מועצת יש"ע מפרסמת הבוקר (שישי) את נתוני דו"ח האוכלוסייה השנתי ביהודה ושומרון המצביעים על כך שנכון לינואר 2026 מונה האוכלוסייה הישראלית ביו"ש 540,327 תושבים בכ-150 יישובים.

על פי הנתונים בשנת 2025 חל גידול של 10,623 תושבים. מאומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי ב-31 בדצמבר 2025 אוכלוסיית ישראל נאמדת בכ-10.028 מיליון אזרחים. לפיכך, תושבי יהודה ושומרון מהווים כ-5.25 אחוז מכלל האוכלוסייה בישראל.

925 חללי מלחמת חרבות ברזל מאז השבעה באוקטובר, מתוכם 124 חללים תושבי יו"ש שהם 13.4 אחוז מסך הנופלים.

לפי הלמ"ס, במהלך שנת 2025 גדל קצב אחוז האוכלוסייה בישראל ב1.1%, ביהודה ושומרון קצב גידול האוכלוסייה הוא כ-2.01 אחוז.

בעשור האחרון, האוכלוסייה ביהודה ושומרון עלתה ב-134,683 תושבים. עלייה בכ-33 אחוזים.

היישובים הגדולים ביותר ביהודה ושומרון הם הערים (לפי גודל): מודיעין עילית, ביתר עילית, מעלה אדומים, ואריאל בהן מתגוררים יחד 230,252 תושבים. בכלל ערים אלו חל בשנה החולפת גידול של 1.75% והם מהווים 42.6% מתושבי האזור.

במועצות המקומיות ביהודה ושומרון מתגוררים בסה"כ 122,463 תושבים, והם מהווים 22.7% מכלל האוכלוסייה באזור. המועצה המקומית הגדולה ביותר היא גבעת זאב עם 25,646 תושבים, אחריה אפרת עם 13,484 תושבים, וקרני שומרון עם 11,203 תושבים.

במועצות האזוריות הפרוסות ברוב השטח מתגוררים 187,582 תושבים, והם מהווים 34.7% מכלל האוכלוסייה. המועצה האזורית שמתגוררים בה הכי הרבה תושבים מבין האזוריות היא מוא"ז בנימין, אחריה שומרון, גוש עציון, הר חברון, בקעת הירדן ומגילות.

היישוב הכי גדול שאינו מועצה מקומית או עיר, הוא תל ציון, עם 7,442 תושבים. אחריו ברשימה נמצאים היישובים טלמון עם 6,299 תושבים, שילה עם 6,214 תושבים, עלי זהב עם 5,747 תושבים, וכפר אדומים עם 5,271 תושבים.

היישוב שרשם את הצמיחה המשמעותית ביותר באחוזים הוא היישוב נחליאל (בנימין) עם 24.6% צמיחה, אחריו היישובים מגדלים (שומרון) עם 15.8%, תלם (הר חברון) עם 12.6 אחוזי צמיחה, וקרית נטפים שבשומרון עם 12.3 אחוזי צמיחה.

המועצה האזורית בקעת הירדן רשמה השנה את אחוזי הצמיחה הגבוהים ביותר עם 4.6 אחוזי צמיחה. אחריה המועצה האזורית גוש עציון עם 3.8 אחוזי גדילה.

המועצה המקומית שרשמה את הצמיחה הגדולה ביותר מבחינת אחוזים היא עמנואל עם כ-10.2 אחוזי צמיחה, אחריהן שתי מועצות שנמצאות בתנופת בנייה- מעלה אפרים עם 6.7 ובית אריה עם 3.4 אחוזי צמיחה.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, הגיב לנתונים ואמר "יהודה ושומרון ממשיכה לצמוח ולהתפתח בצעדי ענק, בבנייה, בתשתיות ובאוכלוסייה איכותית שגדלה בהתמדה. על פי התחזיות שלנו, בשנה הבאה נראה גידול משמעותי אף יותר, וזאת בעקבות תנופת בנייה נרחבת המתרחשת כעת ברחבי יהודה ושומרון".

לדבריו "דווקא בימים אלו, אחרי מלחמה ארוכה ומול אלו המבקשים להשמידנו, הגידול בלב הארץ האסטרטגי הזה מעיד על ניצחונו של עם ישראל. זהו מסר חד לאויבינו שאנחנו כאן כדי להישאר ולבסס את אחיזתנו בנחלת אבותינו".

גנץ הזהיר כי "הניצחון הזה אינו יכול להישאר רק כנתון דמוגרפי, הוא חייב לקבל ביטוי גם בזכויות האזרח הבסיסיות של התושבים בשטח. אנחנו מתקרבים ל-600 אלף תושבים שעדיין אינם זכאים לשוויון זכויות ככלל אזרחי מדינת ישראל. זוהי העת להעניק לתושבי יהודה ושומרון את הזכויות המגיעות להם, להחיל ריבונות מלאה בכל המרחב ולחזק בכך את ביטחונה של מדינת ישראל כולה".