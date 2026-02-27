סקר שערך מכון "לזר מחקרים" עבור העיתון "מעריב" מעלה כי רוב הישראלים (53%) חושבים שלא היה נכון מצד האופוזיציה להחרים את הישיבה החגיגית במליאת הכנסת עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי. 24% חושבים שזה היה צעד נכון ועוד 23% חסרי דעה בנושא.

59% מהציבור סבור שהימנעות מתקיפה אמריקנית באיראן תהיה תוצאה רעה מאוד לישראל.

בזירה הפוליטית במרבית התרחישים שנבדקו - כולל ריצה משותפת של נפתלי בנט וגדי איזנקוט - נותר גוש האופוזיציה על 60 מנדטים, הקואליציה על 50 והמפלגות הערביות עם 10 מנדטים כך שמתנגדי נתניהו אינם יכולים להקים ממשלה שלא תישען על המפלגות הערביות.

כך לדוגמה, עם המפלגות הנוכחיות וללא איחודים, מקבלת מפלגת הליכוד 26, בנט 19, ישר! עם איזנקוט 14, הדמוקרטים 11, עוצמה יהודית 9, ישראל ביתנו 8, ש"ס 8, יש עתיד 8, יהדות התורה 7, חד"ש-תע"ל 5, רע"מ 5.

מפלגות כחול לבן, הציונות הדתית, המילואימניקים ובל"ד אינן עוברות את אחוז החסימה.

ריצה של הרשימה המשותפת יחד מחלישה את גוש מתנגדי הממשלה ל-57 מנדטים, גוש הימין מגיע ל-49 והמפלגות הערביות מתחזקות ל-14 מנדטים יחד.