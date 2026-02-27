סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, מצהיר היום (שישי) כי אין סיכוי שארצו תיגרר למלחמה ארוכת שנים במזרח התיכון.

בראיון לעיתון "וושינגטון פוסט", אמר ואנס כי הוא אינו יודע עדיין כיצד יחליט הנשיא טראמפ לפעול נגד המשטר בטהרן, אך ציין שאם יחליט על תקיפה באיראן, אין חשש מהסתבכות במלחמה ממושכת כפי שקרה בעיראק.

סגן הנשיא ציין עוד כי הוא עצמו עדיין ספקן לגבי התערבות צבאית במדינות זרות וכי הוא מאמין שגם הנשיא טראמפ חש כך.

"אני חושב שכולנו מעדיפים את האופציה הדיפלומטית, אבל זה תלוי במה שהאיראנים יעשו ובמה שהם יגידו", סיכם ואנס.