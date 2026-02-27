במלאת שנה לפטירתו של ראש ישיבת 'גאון יעקב', הרב זאב ברלין, התקיימה אמש עצרת מספד בהיכל הישיבה. לאירוע הגיע המנהיג הליטאי הרב דב לנדו, שנשא דברים בפני תלמידי הישיבה.

בנאומו הזכיר לנדו את דמותו של הרב ברלין כדוגמה ללימוד תורה, יראת שמים ודקדוק במצוות, וקרא לתלמידים להמשיך בדרכו.

הרב לנדו התייחס גם לימי הפורים הקרובים, שאותם תיאר כתקופה הנוטה לרפיון בלימודים.

הוא הזכיר כי מייסדי הישיבה, הרב שטיינמן זצ"ל והרב גרשון אדלשטיין זצ"ל, הקפידו להנהיג סדרי לימוד מיוחדים בימים אלה.

במרכז דבריו התייחס לשיח הציבורי המתלהט סביב גיוס החרדים, ול"גזירות השלטונות", כלשונו - בהקשר של המאבק הפוליטי סביב גיוס בני הישיבות - וכן לאיומים ביטחוניים על רקע התקיפה האמריקאית האפשרית באיראן.

"כולם יודעים שמידת הדין מתוחה, ויש חשש גדול מגזרות השלטונות כנגד לומדי התורה, וחשש גדול מאויבי ישראל מרחוק ומקרוב, יפר השם עצתם במהרה, חובתנו לעת כזו כפולה ומכופלת", אמר.

הוא סיים בקריאה לציבור התלמידים להרבות בלימוד תורה בכל העיתות, מתוך תפילה שבזכות כך תבוא ישועה לעם ישראל.