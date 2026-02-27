בית משפט השלום בירושלים האריך אמש ביממה את מעצרו של צעיר חרדי בן 18, שנעצר ביום רביעי בעת הפגנה בכביש 1 בירושלים שיצאה למחות על מעצרו של עריק.

לפי החשד, הצעיר זרק מקל לעבר פח אשפה שהוצת על ידי המוחים, ובכך ליבה את האש. בנוסף נתפסה ברשותו אבן שלפי החשד תכנן להשליך לעבר שוטרים.

על פי i24news, המשטרה הבהירה כי אינה חוששת לשיבוש הליכי חקירה במקרה של שחרור, אך ביקשה להאריך את המעצר בשל המסוכנות הנלווית למעשיו, תוך הודעה על כוונה להגיש כתב אישום בהליך מזורז.

סנגורו של הצעיר, עו"ד דניאל שימשילשווילי, התנגד בחריפות: לדבריו, על אירועים חמורים יותר - כולל זריקת לפיד על פרש משטרתי - בחרו בתי משפט בשחרור בתנאים, ולכן אין הצדקה למעצר במקרה זה. עוד טען כי מרשו לא הצית את הפח וכי המקל שהוסיף לא בער.

השופט אריאל ארליך דחה את הטענות. בהחלטתו כתב כי הזכות להפגין, "שהיא מבכירי בניו של חופש הביטוי הפוליטי, איננה כוללת את הזכות להפגין באלימות".

השופט הוסיף כי הצתת חפצים תוך עימות עם כוחות משטרה היא פעולה הנושאת "מסוכנות רבה", וציין כי המשטרה עומדת על כוונתה למצות את הדין באירועים מסוג זה.