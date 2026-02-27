פגישת עבודה נערכה אתמול (חמישי) בין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לראש השב"כ דוד זיני, שבמהלכה נחתם הסכם הנוגע לתנאי השירות והסדרי הפרישה של עובדי שירות הביטחון הכללי.

ההסכם נחתם לאחר שנים של שיח מקצועי ודיונים בין אנשי המקצוע בארגון לבין גורמי המקצוע במשרד האוצר.

על פי הנמסר, התהליך כלל דיונים ממושכים סביב הסוגיה, שבמהלכם נבחנו פערים שונים בין הצדדים. ההגעה לחתימה התאפשרה לאחר גישור על הפערים שהתקיימו לאורך השנים.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר, "ההסכם שנחתם היום מבטא את החובה שלנו כמדינה לתת גב מלא לאנשים שמקדישים את חייהם לביטחון ישראל, נושאים בסיכון ופועלים במסירות גדולה למען כולנו. משזוהה כי התהליך מתעכב ואינו מתקדם כנדרש, הנחיתי את גורמי המקצוע במשרד האוצר להאצת התהליכים הנדרשים על מנת להגיע לגישור הפערים ולהשלמת ההסכם. אני מודה לראש השב"כ דוד זיני על שיתוף הפעולה, לאנשי משרד האוצר על השלמת ההסכם ולכל לוחמי שירות הביטחון הכללי על פעילותם למען ביטחון ישראל".