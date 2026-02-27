צפו: בוקר לבן בחרמון, 5 ס"מ של שלג צילום: דוברות אתר החרמון

לאחר לילה מושלג נערמו הבוקר (שישי) בחרמון חמישה ס"מ של שלג ובאתר המבקרים מעריכים שבשלג השלגים הנמשכים הכמות עוד תגדל.

האתר ייפתח למקרים בהמשך היום - לאחר סיום פינוי ופילוס השלג מצירי התנועה.

במהלך היום מזג האוויר יהיה מעונן חלקית. עד שעות הצהריים צפוי גשם מקומי קל, בעיקר במרכז הארץ ובנגב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות במעט מהרגיל לעונה.

ביום ראשון תחול מגמת התחממות וגם למחרת צפויה עלייה קלה בטמפרטורות - אבל הן עדיין יהיו נמוכות מעט מהממוצע. משעות הצהריים של יום שני ייתכן גשם מקומי, בעיקר בהרי המרכז.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 5-11, תל אביב 10-17, חיפה 11-15, צפת 4-9, קצרין 5-14, טבריה 9-16, נצרת 8-14, עפולה 6-16, בית שאן 9-18, לוד 9-17, אשדוד 10-17, עין גדי 14-20, באר שבע 10-16, מצפה רמון 7-13, אילת 13-20.