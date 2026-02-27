דובי שפלר: מתן השירות האמריקני - ריבונות מעשית בשטח צילום: ערוץ 7; סטילס: יואב דודקביץ, TPS

שגרירות ארה"ב פתחה הבוקר (שישי) נציגות קונסולרית במועצה המקומית אפרת שבגוש עציון ובפעם הראשונה ניתן שירות רשמי מטעם הממשל האמריקני באזור יהודה ושומרון.

בין השירותים הניתנים לתושבים: הנפקת דרכונים חדשים, חידוש דרכונים, רישום לידה של ילדים שנולדו בחו"ל, אימות חתימה על מסמכים ועוד. כ-400 תושבים בעלי אזרחות אמריקנית מקבלים היום שירות מהקונסוליה.

דובי שפלר, ראש מועצת אפרת, שוחח עם ערוץ 7 באירוע וציין "זה יום מרגש מאוד לתושבי אפרת בפרט ולאזרחים האמריקניים בישראל בכלל. זכינו לפתוח את לשכת השירות של השגרירות האמריקנית שעד היום נתנה שירות רק בירושלים ובתל אביב. יש לנו 4,000 אזרחים אמריקנים שהם כ-30% מהתושבים. יש ביקוש אדיר לשירות".

לדבריו מדובר בהחלת ריבונות באופן מעשי. "ארה"ב, בראשות הנשיא טראמפ, מבינה שיהודה ושומרון זה חלק ממדינת ישראל - כעובדה מוגמרת. גם אם ממשלת ישראל עדיין לא החילה ריבונות - אנחנו מחילים אותה בשטח".

באחרונה ביקר שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי, באפרת מספר פעמים ואף אמר כי הוא רוצה לקנות בית ולעבור לגור ביישוב. "אנחנו מקווים שבקרוב נתאם ביקור רשמי עם השגריר", סיכם שפלר וציין כי הוא מזמין גם את הנשיא טראמפ לאפרת בביקורו הבא בישראל.