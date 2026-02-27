במהלך מרתון תל אביב נזקקו 35 רצים לטיפול רפואי - חמישה מתוכם נפגעו קשה ממכת חום, כך נמסר מבית החולים איכילוב בעיר. מצבם של יתר הנפגעים בינוני וקל.

המרתון הוזנק הבוקר (שישי) על ידי ראש העירייה רון חולדאי והוא הגדול אי פעם בישראל. מעל 50,000 רצות ורצים משתתפים היום בכלל המקצים.

במקצה המרתון המלא לבדו, 42.2 ק"מ, משתתפים יותר מ-3,000 רצות ורצים והוא הגדול ביותר שנערך בישראל מעולם. גם מקצה חצי המרתון, 21.2 ק"מ, שובר שיא של כל הזמנים עם יותר מ- 12,000 רצות ורצים וכך גם המקצה ל-10 ק"מ עם מעל 20,000 רצות ורצים.

לאחר מעל שנתיים ולמרות המלחמה, משתתפים במרתון 15 רצי עילית בכירים מחו"ל, ובהם רצים מקניה ואתיופיה.