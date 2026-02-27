שגרירות ארה"ב בירושלים אישרה הבוקר (שישי) את יציאתם של עובדי ממשלה אמריקנים לא חיוניים מישראל.

בהודעה שפורסמה מטעם השגרירות נכתב כי "משרד החוץ האמריקאי אישר את יציאתם של עובדי ממשלת ארה"ב שאינם למקרי חירום ובני משפחותיהם של עובדי ממשלת ארה"ב ממשימה בישראל עקב סיכונים ביטחוניים. בתגובה לאירועים ביטחוניים וללא הודעה מוקדמת, שגרירות ארה"ב רשאית להגביל או לאסור עוד יותר על עובדי ממשלת ארה"ב ובני משפחותיהם לנסוע לאזורים מסוימים בישראל, לעיר העתיקה של ירושלים וליהודה ושומרון".

בחידוד לאזהרת המסע הקיימת צוין כי "על אזרחי ארצות הברית לשקול לעזוב את ישראל כל עוד יש טיסות מסחריות זמינות".

על פי הדיווח בניו יורק טיימס השגריר האמריקני בישראל מייק האקבי כתב לעובדי השגרירות במייל: "מי שרוצה לעזוב, שיעשה זאת היום. השגריר הפציר בעובדים לעלות על טיסה לאן שיוכלו. תנסו למצוא מושב בכל טיסה שלבסוף תוכלו להמשיך לוושינגטון די סי. העדיפות הראשונה שלכם היא לצאת מהמדינה".

הלילה אמר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אמר כי אין סיכוי שארה"ב תיגרר למלחמה ארוכת שנים במזרח התיכון. בראיון ל"וושינגטון פוסט", הדגיש כי אינו יודע עדיין כיצד יחליט הנשיא טראמפ לפעול אך ציין שאם יחליט על תקיפה באיראן, לא יהיה חשש מהסתבכות במלחמה ממושכת כפי שקרה בעיראק.

"אני חושב שכולנו מעדיפים את האופציה הדיפלומטית, אבל זה תלוי במה שהאיראנים יעשו ובמה שהם יגידו", סיכם ואנס.