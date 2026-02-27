המפגש בין גנץ והאקבי צילום: דוברות

ברקע תחילת מתן השירותים הקונסולריים של שגרירות ארצות הברית ביישובי יהודה ושומרון, ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, נועד עם השגריר האמריקאי מייק האקבי לפגישה בשגרירות בירושלים.

גנץ הודה לשגריר על ההחלטה להעניק שירותי דרכונים וניירת אזרחית בתוך היישובים ואמר כי זהו "צדק היסטורי".

במהלך המפגש העניק גנץ מחווה סמלית לשגריר: דוגמת דרכון מעוצבת שהופקה במיוחד תחת הכותרת "לב ארץ התנ"ך" ובה תואר אזרח כבוד להאקבי.

דוגמת הדרכון כוללת מגוון תמונות של אתרי מורשת היסטוריים בבנימין וביהודה ושומרון, בחלקם ביקר האקבי. האתרים מבטאים את הקשר ההיסטורי העמוק של העם היהודי ליהודה ושומרון ולחבל בנימין.

השגריר האקבי אמר "זה כבוד עבורי לקבל את דוגמת הדרכון היפה הזה, ואני רוצה להודות לעובדי השגרירות על הנכונות לעשות את מה שאנחנו אמורים לעשות, וזה לספק שירותים לאזרחים אמריקאים שחיים ברחבי הארץ. אני מקווה שזה יהיה מועיל לאנשים שיוכלו לקבל את אותם שירותים אזרחיים שבדרך כלל היו מחייבים נסיעה לירושלים".

גנץ הוסיף "הגעתי כדי לומר תודה לשגריר האקבי ולנשיא טראמפ, בשם ההתיישבות ביהודה ושומרון ובשם תושבי בנימין בפרט. אלפי משפחות באזור, ובהן אזרחים אמריקאים רבים, זוכות היום לשינוי משמעותי. הדרכון שהענקתי לשגריר הוא אמנם סמלי, אך הוא מבטא מציאות ברורה: יהודה ושומרון הם לב ארץ התנ"ך, ובנימין עומדת בלב ההיסטוריה הזו. התושבים כאן זכאים לשירות שווה כמו בכל מקום אחר בעולם. אנחנו מברכים על התיקון ההיסטורי ומודים לשגרירות על המחויבות והיחס המכבד כלפי התושבים שלנו".