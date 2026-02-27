שרת התחבורה מירי רגב, שאחראית גם על הטקסים הלאומיים, מתכוונת להציע לנשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, להשיא משואה בערב יום העצמאות בשל תרומתו הייחודית לעם היהודי ולמדינת ישראל.

מיליי צפוי להגיע לביקור בישראל ביום העצמאות כמחווה למדינה - והממשלה תפעל לכך שישיא את המשואה בטקס. אם מיליי יקבל את ההצעה הדבר יחייב שינוי תקנון הדלקת המשואות בהחלטת ממשלה.

נציין כי מיליי הוא תומך מובהק של ישראל. במהלך קמפיין הבחירות הבטיח להעביר את שגרירות ארגנטינה בישראל לירושלים, הצהיר כי ארגנטינה בראשותו תהיה "בת ברית קרובה" של ישראל וכי יציב את ארצות הברית ואת ישראל בראש סדר העדיפויות המדיני שלו.

בקמפיין הבחירות שלו נראה מניף את דגל ישראל במהלך הפגנה נגד ארגון הטרור חמאס. הנסיעה הראשונה שלו כנשיא הייתה לישראל, יחד עם הרב אקסל ואחניש, והם נסעו ישירות משדה התעופה לכותל המערבי.

בפברואר 2025 הכריז על שני ימי אבל בארגנטינה, לאחר החזרת גופותיהם של בני משפחת ביבס שנרצחו על ידי החמאס.

הוא בקשר עם הרב אקסל ואחניש בענייני יהדות, ומכנה אותו "המנהיג הרוחני שלי". הוא נוהג ללמוד תורה ואף ביקר בקבר הרבי מלובביץ' כמה פעמים, גם בערב בחירתו.