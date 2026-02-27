חטיבת ביסל"ח (חטיבה 828), הידועה כבית הספר למקצועות חיל הרגלים, קיימה באחרונה את המרוץ החטיבתי המסורתי וסא"ל ד', סגן מפקד החטיבה מספר לערוץ 7 כי המרוץ הוא חלק משלישיית אירועי שיא המסמלים את סוף קורס מ"כים.

"מדובר במרוץ שמשתתפים בו כל גדודי וענפי החטיבה. הוא נמשך דרך ערים בדרום כמו ירוחם ודימונה - ממש נכנסים לתוך הערים, עוברים בכל העיר, ולאחר מכן ממשיכים לעיר באר-שבע עד הספורטק". המפגש הישיר עם התושבים ברחובות הוא הלב הפועם של המיזם. "המרוץ הזה הוא מסמל את החשיבות שלנו, לרוץ בנגב, להיות שותפים יחד עם התושבים שלנו למה שאנחנו עושים".

במקביל למירוץ נערכת גם פעילות חינוכית. "הגענו לכל מיני בתי ספר לעידוד גיוס, סיפרנו גם מורשת קרב וזה מחבר את התלמידים כבר בשלב הזה לערך השליחות ולאהבת המולדת".

התחושות החגיגיות של המרוץ מהולות במציאות המבצעית המורכבת של השנתיים האחרונות. קורס המ"כים שהסתיים בשבוע שעבר הפך לחריג משום שהיה הראשון מאז ה-7 באוקטובר שהצליח להשלים הכשרה מלאה ללא הפרעות מבצעיות.

סא"ל ד' מסביר את המורכבות שליוותה את החטיבה מאז פרוץ הקרבות. "כל שבעת הקורסים בשנתיים האחרונות מהשבעה באוקטובר - הופעלו. למעשה אפשר להסתכל על זה בשני היבטים: מצד אחד ההכשרה נפגעה, מצד שני החיילים זכו לחוות לחימה והלכו להיות מפקדים שכבר חוו שדה קרב".

מאז המתקפה הרצחנית והמלחמה שנפתחה בעקבותיה, חטיבת ביסל"ח הפכה מזרוע הכשרה לכוח לוחם לכל דבר, שדילג בין הגזרות השונות. הלוחמים, שבמקור הגיעו לקורס כדי ללמוד כיצד לפקד, מצאו את עצמם נלחמים בלב עזה ובגזרת יהודה ושומרון. "סך הכל עשינו שבעה סבבים כולל עזה, כולל באיו"ש במבצע 'חומת ברזל'".

סא"ל ד' במהלך אימון צילום: דובר צה"ל

הניסיון המבצעי שנצבר תחת אש לא נשאר רק בשדה הקרב, אלא הוטמע עמוק בתוך תוכנית הלימודים של הקורס הנוכחי. "כל הלקחים שנלמדו בלחימה באו לידי ביטוי בקורס הזה, בכל אחת ואחת מהטכניקות, התרגולות וגם בערכים".

סא"ל ד' עצמו לקח חלק פעיל בלחימה מאז ימיה הראשונים, עוד בטרם נכנס לתפקידו כסמח"ט. הוא השתתף בקרבות הבלימה בעוטף ומשם המשיך לתמרון הקרקעי בעזה. "הצטרפתי כרע"ן לצק"ח מורכב, פיקדנו, הובלנו והיה משמעותי מאוד", הוא נזכר. את הרוח הזו של "אחרי" הוא מנסה להנחיל לדור המפקדים הבא. .