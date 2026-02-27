רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, נצפה בשיחה עם האב השכול הרב שלמה יוסף וייצן, במהלך סיום מסכת מגילה בהשתתפות אלפי תלמידי החמ"ד בבנייני האומה. האירוע התקיים במסגרת מיזם "הסוגייה היומית".

הרבנים בשיחה צילום: ללא קרדיט

בהכנסת ספר תורה שנערכה בישיבת עוד יוסף חי, נצפתה ח"כ לימור סון הר מלך בשיחה עם הרב יוסי אליצור והרב יצחק שפירא. האירוע התקיים בהשתתפות תלמידי הישיבה ואורחים נוספים.

ח"כ סון הר מלך עם הרבנים צילום: ללא קרדיט

מזל טוב לרב ישי קרוב, בוגר ישיבת בית אל, על מינויו לרב אוגדה 91.

הרב ישי קרוב צילום: דובר צה"ל

בין שלל האורחים שהגיעו לחגיגות 100 שנה לתנובה, בלט הזמר משה כורסיה, שהגיע מלווה בהוריו - אמו יעל ואביו הרב אשר כורסיה. כורסיה, שמצטלם בימים אלה לעונה החדשה של מחוברים, תועד כשהוא מתחבק ומתנשק עם הוריו ברגע משפחתי מרגש.

משה כורסיה עם הוריו צילום: אור גפן, יח"צ

בישיבת הר עציון נערך השבוע סיום ש"ס על ידי תלמיד שיעור ב', אמיתי לרר. בין הנוכחים: ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין, הרב אוריה דור, בני משפחתו וחבריו.

הסיום צילום: שלמה לי

תנועת אמונה קיימה השבוע את טקס בחירת אשת השנה לשנת תשפ"ו. בתואר זכתה דפי קרמר, בת 53 מראש צורים, ששבה לאחרונה משליחות בדרום אפריקה - מדינה המובילה קו תקיף נגד ישראל מאז תחילת המלחמה.

דפי קרמר צילום: חוה לוינגר

תנופת הדיור בנוף הגליל: ראש עיריית נוף הגליל רונן פלוט, יחד עם חבר מועצת העיר מנחם גנדל ופעילי התיישבות מקהילת הר יונה, הגיעו לביקור במעונו של הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן.

ביקור אצל הרב יהושע שפירא צילום: ללא קרדיט

אשת העסקים החרדית עופרה שמעוני, הבעלים של מגזין 'דירה נאה', קיימה השבוע נשף פורים בשיתוף סוכנות שרף ייצוג וניהול, באולם אירועים בהרצליה. באירוע הופיע הזמר אייל שלום, שביצע שירי חג ובין היתר את השיר "השם התברך".

עופרה שמעוני עם בעלה צילום: רפי דלויה

הרב אוריאל סעייד יחלק בפורים קלף מעוצב כמתנה למשלוחי מנות, בהשראת השיר "לעורר לבי". את היצירה איירה רעיה אייזנבך מעיר דוד.

משלוח המנות צילום: רעיה אייזנבך

קבוצת רבנים מהציונות הדתית הגיעה לגבעת 'מעוז אסתר' שבבנימין, במטרה להביע תמיכה בתושבי המקום. בין המשתתפים: הרב אורי שרקי, הרב אייל ורד, הרב אלישע אבינר, הרב אביחי קצין, הרב אברהם וסרמן והרב יוני לביא. הרבנים קיימו שיחה בבית הכנסת ששופץ לאחרונה בתרומת תושבת כוכב השחר.

הרב אורי שרקי במעוז אסתר צילום: באדיבות המצלם

בישיבת ההסדר ניר בקריית ארבע-חברון אירחו השבוע את שר המורשת עמיחי אליהו, שהגיע לביקור בבית המדרש. במהלך הביקור העניק לו ראש הישיבה, הרב נעם ולדמן, את ספר 'אורות' הכולל את הגהותיו של אביו, הרב אליעזר ולדמן זצ"ל.

השר אליהו בביקור צילום: ללא קרדיט

ישיבת רועה ישראל ביצהר פרסמה מחרוזת ניגוני פורים לקראת החג. המחרוזת צולמה במהלך סעודת ראש חודש אדר הנערכת בישיבה מדי שנה, ומבקשת לבטא את שמחת הפורים מתוך ביטחון ואמונה.

שר העלייה והקליטה אופיר סופר ביקר בישיבת ההסדר אור וישועה בחיפה, ונפגש עם נשיא הישיבה הרב אליהו זיני. במהלך הביקור סייר בבית המדרש, שמע על פעילות הישיבה ועל דרכה החינוכית, ושוחח עם התלמידים.

סופר בביקור צילום: ללא קרדיט

הרב איתמר לשם, ר"מ בישיבת ההסדר 'ניר' בקריית ארבע-חברון וחתנו של הרב חיים שטיינר, עבר להתגורר עם משפחתו סמוך לשכונת גל בחברון, שם נכנסו לאחרונה משפחות יהודיות לחמישה מבנים שנגאלו על ידי עמותת 'הרחיבי מקום אהלך'.

הרב איתמר לשם נכנס לבית צילום: באדיבות המצלם

ישיבת ההסדר באשקלון, בשיתוף המועצה הדתית, קיימה מבצע "משנכנס אדר מרבים בשמחה" בבית החולים ברזילי, בדגש על מחלקת הדיאליזה ומחלקות נוספות. במסגרת הפעילות נערכה תהלוכת שמחה בליווי תחפושות, בובות, משלוחי מנות, כלי נגינה, שירה וריקודים.

תהלוכה של שמחה עם תחפושות ללא קרדיט

ח"כ משה סולומון ממפלגת הציונות הדתית נפגש בלשכתו עם תלמידי ישיבת מורשה בגבעת שאול.

המפגש אצל הח"כ צילום: ללא קרדיט

בית הספר שדה כפר עציון, בשיתוף אגף החינוך במועצת גוש עציון, יזם מסע חינוכי ייחודי למורי בתי ספר מרחבי גוש עציון, שמטרתו חיבור אישי, ערכי ומקצועי של אנשי החינוך למורשת גוש עציון.

הסיור צילום: ללא קרדיט

יו"ר ועדת העבודה והרווחה ח"כ מיכל וולדיגר ביקרה אצל הרב עמיאל שטרנברג, ראש ישיבת הר המור. במהלך הביקור התייחס הרב לרדיפה הפוליטית של השמאל את ראש הממשלה, ובירך אותו שיצליח בכל מעשיו.

וולדיגר אצל הרב צילום: ללא קרדיט

יוזמה מרגשת באמית יגל אשדוד: מבצע "עם ישראל חי" לזכרו של "הסבא של הישיבה". במלאת שנה לפטירתו של צבי ויזל ז"ל, ניצול אושוויץ ומתאומי מנגלה, יצאה ישיבת אמית יגל באשדוד יחד עם חברים ובני משפחה במבצע להנפת דגלי ישראל ולהפצת קריאתו האופטימית.

עם ישראל חי ללא קרדיט

השר סופר ביקר בישיבת ההסדר החרדית "דרך חיים" בירושלים, מרכז תורני-טכנולוגי המשלב לימוד תורה עם לימודי תואר ראשון כהכשרה לשירות משמעותי ביחידות ייעודיות בצה"ל.

במהלך הביקור נפגש עם נשיא המוסדות הרב כרמי גרוס, סא"ל (מיל') יוסי לוי, מנכ"ל איגוד שומר ישראל, הסמנכ"ל רמי ליבר ואנשי הצוות.

סופר בביקור צילום: ללא קרדיט

שר הרווחה לשעבר ח"כ יעקב מרגי ביקר ברשת מכינות ההסדר החרדיות 'ניצוץ באמונה' של עמותת 'נצח יהודה'. את מרגי קיבל מנכ"ל העמותה יוסי לוי, והוא נפגש עם התלמידים והצוות ושמע על פעילות הרשת והישגיה.