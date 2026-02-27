במפגש האחרון בין משלחת חמאס בראשות ח'ליל אל-חיה, ראש המודיעין הכללי המצרי, האלוף חסן רשאד, ומתאם מועצת השלום ניקולאי מלאדנוב, נדון גם מסמך הדרישות שהעבירה ישראל בנוגע להסדר ב"יום שאחרי" המלחמה.

העיתון "אל-אח'באר" הלבנוני מדווח שישראל דורשת לפרק מנשקם, באופן מוחלט, את כל "ארגוני ההתנגדות", כלומר ארגוני הטרור הפלסטיניים, ואת הזרוע הצבאית של חמאס.

בנוסף, דורשת ישראל שחמאס יעביר את מפות המנהרות באזור הנתון לשליטה פלסטינית ברצועת עזה, אשר אורכן נאמד ב־350 ק"מ.

עוד דורשת ישראל למנוע מחמאס סמכות כלשהי על אנשי הביטחון הפלסטינים שיפעלו תחת הוועדה לניהול רצועת עזה, ולצרף את חברי המיליציות המתנגדות לחמאס לשורות המשטרה הפלסטינית שתוקם.