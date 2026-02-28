לא הייתי מוכנה לאהוב.

סנדוויץ' כשר, רשת, לחם מרוקאי, "ארוחת צהריים בכל שעה" - שילוב שמנציח בדרך כלל את הבינוניות המוסדית שלמדנו לקבל. אבל כשהוזמנתי לדגום את Just Meat, גיליתי שטעיתי לחלוטין. באתר הרשת מבטיחים: "לא אהבתם - לא שילמתם".

זה נשמע טריקי, אבל אחרי בילוי בסניף הבני ברקי (פעמיים!), אני תוהה: מי יכול שלא לאהוב? במקום ניתן לראות איך מכינים כל מנה מאפס, עם חומרי גלם טריים. שקיפות אמיתית שכל כך חסרה בסצנה.

הפרנה, לחם מרוקאי עגול שנאפה במקום, מגיעה לוהטת מהתנור. כבר מהנגיסה הראשונה ברור שמישהו כאן רציני. הזמנתי פרנה עם אנטריקוט, וזו פשוט פצצה. הבשר איכותי, הכול טרי ומוכן במקום, והטעם נוטף מכל ביס. הסועדת שישבה לצדי הזמינה את הרוסטביף: פרוסות סינטה עדינות עם רטבי הבית - איולי צ'יפוטלה ואיולי טימין וחרדל. המבט שלה אמר הכול, ולאחר שחייכנו זו לזו, פשוט לא יכולנו להפסיק לדבר על זה.

ג'אסט מיט - ארוחה בצלחת צילום: אסף קרלה

טעמתי גם את ה"ג'יג'י קריספי": חזה עוף בתיבול מזרחי מסורתי המזכיר טעם של שבת - פריך מבחוץ ועסיסי מבפנים. דגמתי גם את ה"דיקסי צ'יקן", עוף בתיבול פילדלפי עדין המוכיח שפשטות יכולה להיות מתוחכמת להפליא.

חזרתי לשם גם למחרת. הזמנתי טייק-אווי להמשך הדרך, והעובד האדיב דאג להביא לי פיסת לחם נוספת כדי שאוכל ליטול ידיים ולברך במקום. מחווה קטנה שמספרת הרבה על המקום - שירות מהלב, בגובה העיניים, בלי מניירות מיותרות.

Just Meat: סניפים ברחבי הארץ

כשרות: הרב לנדא (בני ברק), שאר הסניפים בד"ץ בית יוסף.

פורסם בגיליון "נופשים"