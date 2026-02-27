אירוע הכנסת ספר תורה נערך בשכונת חושן, הממוקמת בין מעלה לבונה לגבעת הרואה על הציר שבין שכם לרמאללה. באירוע השתתפו תושבי המקום ואורחים רבים, והוא התקיים לאחר כמעט שנתיים של אחיזה והתבססות בשטח.

במהלך התקופה הוקם בשכונה בית כנסת למניין הקבוע של התושבים, והכנסת ספר התורה סימלה שלב נוסף בחיזוק חיי התורה ובביסוס הקהילה במקום.

חבר הכנסת שמחה רוטמן, יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, הגיע לאירוע וחיזק את המשפחות. בדבריו אמר, "החיסרון שאני חבר הכנסת היחיד שמכונה ההתיישבות הצעירה. אני מגיע לכל מיני מקומות, אומרים לי תדאג לנו. אני אומר להם בואו תראו איך זה עובד. אני נכנסתי בלי חשמל, בלי מים, בלי כביש - לאט לאט זה קורה".

את ספר התורה תרם יהושע לוי לעילוי נשמת רבו המובהק, הרב צבי יהודה הכהן קוק, שיום פטירתו חל בי"ד באדר, לעילוי נשמת הרבנית נאוה ביגון וכן לעילוי נשמת רעייתו, ברכה לוי ע"ה.