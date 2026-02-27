בקיץ האחרון, ביולי 2025, אובחן ינאי כחולה בלוקמיה מסוג T-ALL CORTICAL - מחלה אגרסיבית וקשה.

מאז הוא עובר סדרת טיפולים כימותרפיים אינטנסיביים. המחלה אמנם אינה פעילה בדם נכון לעכשיו, אך בבדיקת MRD נותרו שאריות סרטניות במח העצם - סימן מדאיג לעמידות לטיפולים.

כעת ינאי מועמד להשתלת מח עצם בישראל. אולם כדי שיוכל לעבור את ההשתלה בצורה בטוחה ולהגדיל את סיכויי ההצלחה - עליו לעבור בדחיפות טיפול CAR-T ייחודי לתאי T, טיפול שאינו קיים בישראל.

הטיפול מתקיים ברומא במסגרת מחקרית מתקדמת, ונחשב יעיל ומציל חיים במקרים דומים. אלא שהמשפחה נדרשת לממן אותו באופן פרטי בעלות של כ-1.3 מיליון שקלים, לא כולל טיסות ושהייה של כחודש וחצי באיטליה. ינאי זקוק לשני הוריו לצדו לאורך כל התקופה.

בואו להיות שותפים בהצלת חיים של ילד >>>

ינאי צילום: משפחה

אדוה, אמו של ינאי, מספרת: "כשסיפרנו לינאי על המחלה, הבטחנו לו שהוא יצא מזה בשלום. ציירתי לו ציור של מלחמה בגוף - חיילים טובים מול חיילים רעים. ינאי החליט שהוא גיבור-על, ושהחיילים הטובים ינצחו. מאז הוא נלחם כמו לוחם אמיתי".

ינאי הוא ילד אהוב במיוחד, עם אינטליגנציה רגשית גבוהה וחוש הומור נדיר. "הוא מנהל אותנו ההורים, מנהל את הצוות בבית החולים, מנהל את כולם", מספרת אמו בחיוך מהול בדמעות.

אך מאחורי החיוך מסתתרת מציאות קשה: אשפוזים ממושכים, טיפולים אינטנסיביים, פרידות מאחותו אופיר, וחברים שמחכים רק לחבק אותו.

"ינאי רוצה לחזור לחיים. הוא מתגעגע לאחותו. הוא רוצה לשחק בבריכה, לטוס לחופשה, לא להיות מחובר לתרופות ולנוזלים. הוא פשוט רוצה להיות ילד".

הזמן דוחק. ללא הטיפול ברומא, לא ניתן יהיה להתקדם להשתלת מח עצם שתעניק לו סיכוי אמיתי להחלים.

משפחת ירקוני פונה לציבור בבקשה נרגשת: לסייע לינאי להגיע לטיפול מציל החיים ולתת לו הזדמנות אמיתית לנצח את המחלה.

