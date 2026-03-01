שורה ארוכה של אולפנות פרסמו בימים האחרונים פרומואים לקראת אירועי ה"הכתרה" של מחזורי שמינית לשנת תשפ"ו.
הסרטונים, שעלו לרשתות, מציגים את ההכנות לאירועים החגיגיים ואת רוח המחזורים השונים
פרומו הכתרה| שמינית תשפ"ו אולפנת דרכי נעם
פרומו הכתרה שמיניתשפ"ו // מחזור מ"ו אולפנת ערד
פרומו הכתרה אולפנת צביה הרצליה מחזור ל"ג תשפ"ו
פרומו הכתרה שמיניתשפ"ו מחזור י' אולפנת אמית גב"ש
פרומו הכתרה | אולפנת מירון מחזור נ' | וואלק
פרומו הכתרה תשפ"ו - מחזור עידן אולפנת אמנה
פרומו הכתרה תשפ"ו | צביה לוד
פרומו הכתרה של השמינית || מחזור כ"א אולפנת גילה
שמיניתשפ"ו אלקנה | פרומו הכתרה | אל תענה
פרומו הכתרה שמיניתשפ"ו נגה
פרומו הכתרה שמיניתשפ"ו הדג
פרומו הכתרה מחזור ע"ג | אולפנת אמי"ת חיפה
פרומו הכתרה מחזור ע"ח || שמיניתשפ"ו ישורון
פרומו הכתרה שמינית תשפ"ו צביה בני ברק
פרומו הכתרה שמינית מחזור ו' אולפנת הר ברכה
פרומו הכתרה שמיניתשפ"ו אולפנת חורב
פרומו הכתרהI שמינית תשפוI מחזור ס"ד אולפנת הראה