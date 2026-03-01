שורה ארוכה של אולפנות פרסמו בימים האחרונים פרומואים לקראת אירועי ה"הכתרה" של מחזורי שמינית לשנת תשפ"ו. הסרטונים, שעלו לרשתות, מציגים את ההכנות לאירועים החגיגיים ואת רוח המחזורים השונים פרומו הכתרה| שמינית תשפ"ו אולפנת דרכי נעם פרומו הכתרה שמיניתשפ"ו // מחזור מ"ו אולפנת ערד פרומו הכתרה אולפנת צביה הרצליה מחזור ל"ג תשפ"ו פרומו הכתרה שמיניתשפ"ו מחזור י' אולפנת אמית גב"ש פרומו הכתרה | אולפנת מירון מחזור נ' | וואלק פרומו הכתרה תשפ"ו - מחזור עידן אולפנת אמנה פרומו הכתרה תשפ"ו | צביה לוד פרומו הכתרה של השמינית || מחזור כ"א אולפנת גילה שמיניתשפ"ו אלקנה | פרומו הכתרה | אל תענה פרומו הכתרה שמיניתשפ"ו נגה פרומו הכתרה שמיניתשפ"ו הדג פרומו הכתרה מחזור ע"ג | אולפנת אמי"ת חיפה פרומו הכתרה מחזור ע"ח || שמיניתשפ"ו ישורון פרומו הכתרה שמינית תשפ"ו צביה בני ברק פרומו הכתרה שמינית מחזור ו' אולפנת הר ברכה פרומו הכתרה שמיניתשפ"ו אולפנת חורב פרומו הכתרהI שמינית תשפוI מחזור ס"ד אולפנת הראה

