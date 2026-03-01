שורה ארוכה של אולפנות פרסמו בימים האחרונים פרומואים לקראת אירועי ה"הכתרה" של מחזורי שמינית לשנת תשפ"ו.

הסרטונים, שעלו לרשתות, מציגים את ההכנות לאירועים החגיגיים ואת רוח המחזורים השונים

פרומו הכתרה| שמינית תשפ"ו אולפנת דרכי נעם

פרומו הכתרה שמיניתשפ"ו // מחזור מ"ו אולפנת ערד

פרומו הכתרה אולפנת צביה הרצליה מחזור ל"ג תשפ"ו

פרומו הכתרה שמיניתשפ"ו מחזור י' אולפנת אמית גב"ש

פרומו הכתרה | אולפנת מירון מחזור נ' | וואלק

פרומו הכתרה תשפ"ו - מחזור עידן אולפנת אמנה

פרומו הכתרה תשפ"ו | צביה לוד

פרומו הכתרה של השמינית || מחזור כ"א אולפנת גילה

שמיניתשפ"ו אלקנה | פרומו הכתרה | אל תענה

פרומו הכתרה שמיניתשפ"ו נגה

פרומו הכתרה שמיניתשפ"ו הדג

פרומו הכתרה מחזור ע"ג | אולפנת אמי"ת חיפה

פרומו הכתרה מחזור ע"ח || שמיניתשפ"ו ישורון

פרומו הכתרה שמינית תשפ"ו צביה בני ברק

פרומו הכתרה שמינית מחזור ו' אולפנת הר ברכה

פרומו הכתרה שמיניתשפ"ו אולפנת חורב

פרומו הכתרהI שמינית תשפוI מחזור ס"ד אולפנת הראה