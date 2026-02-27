דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, התייחס ברשת X לקראת כניסת השבת למתיחות הגבוהה לקראת אפשרות לתקיפה באיראן.

"אני ער לתחושת אי הוודאות ולמתח השורר בציבור לאור ההתפתחויות האזוריות. צה"ל עוקב באדיקות אחר המצב באיראן ודרוך ומוכן להגן עליכם. אין שינוי בהנחיות, אם יחול שינוי - אני אהיה כאן ונתריע בהתאם. שבת שלום לכולם".

לפי צילומי הלוויין של חברת MizarVision הסינית, ארה"ב ממשיכה להעביר מטוסים וציוד לבסיס עובדה.

הבוקר (שישי) פורסמו תמונות של 11 מטוסי F-22 שהגיעו בימים האחרונים, כשארבעה מהם נמצאים כבר על מסלול ההמראה. בנוסף, פורסמה תמונה של מטוס תובלה C-17, שלפי הדיווח הוריד ציוד בבסיס.

ב"אי המפציצים" תועדו הבוקר כ-14 מטוסים של חיל האוויר האמריקני, בהם מטוסי קרב, תדלוק, תובלה - ומטוסי P-8, שמשמשים למטרות ריגול, סיור ימי, לוחמה נגד צוללות ולוחמה נגד אוניות.

שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי כתב הבוקר בדוא"ל לאנשי השגרירות שאם הם ובני משפחתם רוצים לעזוב את ישראל - עליהם לעשות זאת היום. תוכן ההודעה, שנשלחה בשעה 10:24, פורסם ב"ניו יורק טיימס"