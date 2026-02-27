אישה בת 76 נספתה היום (שישי) בשרפה שפרצה בקומה השניה בבית דו-קומתי בנוף הגליל. היא אותרה בדירה ולאחר בדיקות רפואיות במד"א נאלצו לקבוע את מותה עם כוויות בגופה.

4 צוותי כיבוי מתחנת נוף הגליל פועלים בזירה - ברחוב ציפורי בנוף הגליל. זאת, לאחר קבלת הדיווח במוקד 102 על עשן היוצא מדירה בקומה השנייה. עם הגעתם זיהו לוחמי האש עשן סמיך מדירה סגורה. הצוותים פרצו את הדלת וחדרו לדירה.

במהלך הסריקות אותרה הלכודה ללא רוח חיים בדירה. במקביל לפעולות החילוץ בוצעו פעולות כיבוי למניעת התפשטות האש.

פרמדיק מד"א צרלי חורי וחובש מד"א הילאל עזאיזה, סיפרו: "ראינו עשן שחור וסמיך שעולה מהקומה השנייה בבית דו-קומתי. חברנו לכוחות הביטחון שחילצו אלינו אישה בת 76 עם כוויות בגופה כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות אך נאלצנו לקבוע את מותה".