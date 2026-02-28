בהודעה רשמית ראשונה על המערכה הצבאית האמריקנית־ישראלית נגד איראן מציינת ממשלת קנדה כי היא "עוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות", ומדגישה כי קנדה רואה ברפובליקה האיסלאמית של איראן את המקור העיקרי לאי־יציבות ולטרור ברחבי המזרח התיכון.

ההודעה הוסיפה כי אסור בשום פנים ואופן לאפשר לאיראן, המוכרת גם כמפרה שיטתית של זכויות אדם, להשיג או לפתח נשק גרעיני.

ממשלת קנדה הזכירה כי היא קראה למשטר האיראני באופן עקבי לעצור את תוכנית הגרעין ותמכה בהטלה מחדש של סנקציות מטעם האו"ם נגדו.

למרות המאמצים הדיפלומטיים, נכתב בהודעה, איראן לא פירקה באופן מלא את תוכנית הגרעין שלה, לא הפסיקה את כל פעילויות ההעשרה, ולא סיימה את תמיכתה בקבוצות טרור אזוריות המשמשות שלוחות שלה.

עוד הדגישה ממשלת קנדה כי היא עומדת לצד העם האיראני ב"מאבקו הארוך והאמיץ נגד משטר הדיכוי" של איראן, והזכירה כי הכריזה על משמרות המהפכה האיסלאמית (IRGC) כארגון טרור, והטילה סנקציות על 256 גופים איראניים ועל 222 יחידים בתגובה למדיניות המשטר.

בהקשר הישראלי ציינה ממשלת קנדה כי היא "מאשרת מחדש את זכותה של ישראל להגן על עצמה ולהבטיח את ביטחון אזרחיה", וכי היא תומכת במאמצי ארצות הברית למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני ולהוות איום על השלום והביטחון הבינלאומיים.