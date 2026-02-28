תלמידי ישיבת דרור חגגו את החיסול לכאורה של חמינאי צילום: באדיבות המצלם

נהריה צילום: באדיבות המצלם

תלמידי ישיבות תיכוניות, גבוהות והסדר בציונות הדתית ציינו במוצאי שבת זכור בשירה ובריקודים את האירועים הביטחוניים האחרונים, על רקע התקיפה הנרחבת באיראן והשמדת בכירים בצבא ובהנהגה האיראנית. האירועים התקיימו בשורת ישיבות ברחבי הארץ, עם צאת השבת.

ריקודים במרכז הרב צילום: באדיבות המצלם

תלמידי ישיבת שדרות צילום: באדיבות המצלם

בישיבת דרור חגגו את החיסול לכאורה של חמינאי, תוך כדי שירת "את המן תלו על עץ - את חמינאי הפיל". בישיבת מרכז הרב שרו ניגונים חסידים המבטאים שמחה לרגל החיסולים.

ריקודים באור עציון צילום: באדיבות המצלם

כ-150 תלמידי ישיבת 'מעלה אליהו' נעתרו בשמחה לפניית בית החולים איכילוב בתל אביב, ובשעות הבוקר סייעו במשך כשלוש שעות בפינוי החולים לבית החולים התת קרקעי.

ישיבת ראשון לציון צילום: באדיבות המצלם

בישיבת דגל ירושלים ובישיבת ראשון לציון ערכו הבדלה במקלט ושרו 'ליהודים היתה אורה ושמחה' ובישיבת חולון שרו במקלט 'עמלק תסתלק'. תלמידי ישיבת נהריה שרו "וגם חרבונא זכור לטוב", ובישיבת אור עציון שרו 'יה זכות תגן עלינו'.

בישיבת שבי שומרון קפצו ורקדו לצלילי "עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו- אל'", בישיבת שדרות שרו רווח והצלה יעמוד ליהודים, בישיבת הר המור שרו 'אשרי הם שככה לו' ובישיבת בית אל שרו 'ליהודים הייתה אורה ושמחה'.

הבדלה בדגל ירושלים צילום: באדיבות המצלם

ישיבת הר המור בריקודים צילום: באדיבות המצלם

כ-370 תלמידי ישיבת בני עקיבא אור עציון ערכו יחד את שבת זכור, שהפכה מיוחדת עם פרוץ המלחמה עם איראן. כבר במהלך השבת החליט ראש הישיבה כי רוח השבת נמשכת וכי יחד יחגגו ביתר שאת את שבת זכור המציינת את מחיית זכר עמלק, ועם צאת השבת רקדו ושרו התלמידים במרחב המוגן. בשעות הקרובות ותחת הנחיות משרד החינוך יישלחו התלמידים לביתם.