בין הבכירים שהיו על הכוונת ולפי ההערכות ייתכן שחוסלו הם המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי, יועצו הקרוב ומזכיר מועצת ההגנה העליונה עלי שמחאני, מפקד משמרות המהפכה מוחמד פאכפור, שר ההגנה עזיז נסיר זאדה, רמטכ"ל צבא איראן עבד א-רחים מוסאווי ושר המודיעין אסמאעיל חטיב.

מבצע "שאגת הארי" החלה בשעה 8:10 הבוקר (שבת), היום הראשון של השבוע באיראן, אז תקף צה"ל כמה מוקדים בטהרן - שבהם התכנסו בכירים בצמרת המדינית-ביטחונית.

המנהיג העליון של הרפובליקה האיסלאמית עלי חמינאי בן ה-86, התחבא בבונקר בטהרן יחד עם בני משפחתו - אך היום ייתכן שהוא חוסל במהלומת הפתיחה. לאחר התקיפות בטהרן פורסמו תמונות לוויין ממעונו של חמינאי בטהרן, שבו נראה הרס רב של המבנים ועשן מיתמר.

גם יועצו הקרוב של חמינאי, עלי שמחאני, שרק לאחרונה מונה על ידי נשיא איראן מסעוד פזכשיאן - למזכיר מועצת ההגנה העליונה - חוסל.

במהלך מבצע "עם כלביא" הותקף ביתו של שמחאני, והוא אף הוא היה לכוד שלוש שעות תחת ההריסות - אך שרד את ניסיון החיסול.

בישראל מעריכים כי גם מפקד משמרות המהפכה האיראניים, גנרל מוחמד פאכפור, חוסל בתקיפות הבוקר עם פתיחת מבצע "שאגת הארי". פאכפור מונה לתפקיד לאחר חיסול המפקד הקודם - חוסיין סלאמי - בידי ישראל במבצע "עם כלביא".

נסיר זאדה שלפי ההערכות חוסל הבוקר כיהן כראש מטה חיל האוויר האיראני. הוא כיהן גם כמפקד חיל האוויר האיראני וסגן ראש המטה הכללי של הכוחות המזוינים של איראן.

בכיר נוסף שאולי חוסל במהלך התקיפות הבוקר בטהרן הוא רמטכ"ל צבא איראן עבד א-רחים מוסאווי. מוסאווי מונה לתפקיד ב-13 ביוני אשתקד, אחרי שקודמו חוסל במהלומת הפתיחה של "עם כלביא".

לפני שמונה לתפקיד הרמטכ"ל כיהן מוסאווי כמפקד צבא הרפובליקה האיסלאמית של איראן וכסגן הרמטכ"ל. שר המודיעין אסמאעיל חטיב שככל הנראה חוסל הוא מוסלמי שיעי. ב-9 בספטמבר 2022 הטילה ארצות הברית עיצומים על חטיב ועל משרד המודיעין באשמת מעורבות בפשעי סייבר.