מאות מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אמ"ן, תקפו מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" מאות מטרות של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן.

המבצע החל במתקפת פתע לאחר שאמ"ן זיהה שני מוקדים בטהראן בהם התכנסו בכירי ההנהגה הביטחונית האיראנית.

כעת ניתן לפרסם כי במהלך התקיפות חוסלה צמרת ההנהגה הביטחונית של המשטר האיראני:

עלי שמח'אני - מזכיר "מועצת ההגנה", היה ממובילי תהליך קבלת ההחלטות הביטחוניות של איראן ויועצו האישי של מנהיג איראן עלי ח'אמנהאי לעניינים ביטחוניים.

מחמד פ'אכפ'ור - מפקד משמרות המהפכה מאז מבצע 'עם כלביא' וממובילי 'התוכנית להשמדת ישראל'. במסגרת תפקידו, פיקד על הכוח הצבאי המרכזי באיראן והיה אחראי על הפעלת מערכי האש האסטרטגיים נגד מדינת ישראל ועל התמיכה וההכוונה של ארגוני הטרור הנתמכים על ידי איראן בזירות השונות. בנוסף, פיקד בפועל על הדיכוי האלים של המפגינים האיראניים במחאות הפנימיות בחודש האחרון.

צלאח אסדי - ראש אגף המודיעין של מפקדת החירום וקצין המודיעין הבכיר של המטה העליון בכוחות האיראניים. לקח חלק בגיבוש האסטרטגיה האיראנית מול מדינת ישראל וארצות הברית. אסדי עסק רבות ב'תוכנית להשמדת ישראל'.

מחמד שיראזי - ראש הלשכה הצבאית של מנהיג משטר הטרור עלי ח'אמנהאי מאז שנת 1989. במסגרת תפקידו, היה אמון על הקשר בין המפקדים הבכירים של הכוחות המזויינים למנהיג והיווה גורם מרכזי בצמרת משטר הטרור האיראני.

עזיז נציר-זאדה - תפקד כשר ההגנה, מילא מספר תפקידי ליבה, ובהם מפקד חיל האוויר של צבא איראן וסגן מפקד רמטכ"ל הכוחות המזויינים. היה אחראי על תעשיות המייצרות טילים ארוכי טווח ואמצעי לחימה שהועברו לשלוחי המשטר וכן על ארגון 'ספנד' שקידם פרויקטים בתחומי הנשק הגרעיני, הביולוגי והכימי.

חסין ג'אבל עאמליאן - יושב ראש ארגון ספ'נד, האמון על פיתוח טכנולוגיות ואמצעי לחימה מתקדמים עבור המשטר. חסין קידם לאורך שנים פרויקטים בתחומי הנשק הגרעיני, הביולוגי והכימי והיה דמות בולטת ומוערכת בקרב הארגון ושותפיו.

רצ'א מט'פרי-ניא - יושב ראש ארגון 'ספ'נד' לשעבר. קידם מאמצים לפיתוח נשק גרעיני.

לפי דובר צה"ל, גם ברגעים אלו, חיל האוויר ממשיך לתקוף ברחבי איראן על בסיס מודיעין מדויק ובתיאום ובשיתוף פעולה עם צבא ארצות הברית. "צה"ל ימשיך לפעול נגד כל מי שינסה לפגוע בביטחון מדינת ישראל".