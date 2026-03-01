מכון 'למען ילמדו' קיים יחד עם הרבנות הראשית את הועדה הראשונה לרבנים עורכי חופות. ביקרנו בכנס המיוחד ופגשנו בו רבנים בגילאים שונים וממגזרים שונים אך עם מטרה אחת, להרחיב ככל הניתן את מעגל החופות כדת משה וישראל.

הרב בניהו בן דוד, דובר ארגון 'תכלת' במכון 'למען ילמדו', מדגיש בדבריו את אחדות המטרה של כלל הרבנים שהתרכזו באירוע המיוחד, כאמור במטרה אחת של "כמה שיותר חופות כדת משה וישראל ושמירת הטהרה בעם ישראל".

הרב ליאור מיימון, עורך חופות ותיק, מברך על הקמתו של המיזם בהובלת 'למען ילמדו' שעוסק בהוראת כלל מקצועות הרבנות ובהם גם עולם החופה והקידושין. "למדנו במשך חודשים ארוכים את כל ההלכות הנוגעות לעניין המאוד חשוב הזה, והכנס הזה, שהוא הכנס הראשון מסוגו בישראל, הוא מאוד חשוב כי הוא מאגד הרבה מאוד רבנים" אומר הרב מיימון ומספר על ההרצאות המרתקות שנישאו במהלך האירוע והכלים שקיבלו המשתתפים על מנת להוסיף מהידע שנצבר אצל רבנים בעלי ניסיון ארוך שנים בתחום זה.

"אחד האתגרים החשובים שעומדים לפתחו של הרב עורך החופה הוא לגעת בנשמותיהם של בני הזוג. ברגע שנגעת בנשמה, נגעת בניצוץ היהודי שאליו אנחנו מכוונים כרבנים, כעורכי חופות", אומר הרב יעקב אריאל שוקרון, רב המושב ברוש ומדגיש כי "לא מדובר רק בעשרים הדקות של החופה, אלא באמת בכך שניגע בנשמה וניקח את הזוג אל הדרך הטהורה והנכונה גם בשאר מאורעות החיים, בוודאי בטקסים הדתיים שהם ברית, בר ובת מצווה וכל היתר. זו מעטפת שמתחילה ברגע בו יש מגע עם הנשמה של הזוג, וזה קורה מתחת החופה".

המגע הזה, אומר הרב שוקרון, מגיע גם מתוך הארת הפנים לזוג וגם בהתייחסות הנכונה לקהל אורחי החתונה. הקהל, אומר הרב שוקרון, "עומד ורואה, והשאלה היא מה הוא רואה. אם עורך החופה אומר כמה משפטים חזקים, לא מאריך בדברים, בכך קנית עוד רבים שיבואו לחסות בנועם התורה והמצוות".

הרב אלון חזני, רב קהילת 'אור התורה' במודיעין, רואה ברגע החופה את הרגע בו בוחר הזוג להיות מחובר וקשור למורשת ישראל, גם אם לא כל חייו סובבים סביב קיום המצוות. באמירה 'כדת משה וישראל' יש ערך מוסף משמעותי עבור הזוג הצעיר.

הרב רפאל דלויה, רב קהילה בהר ברכה, מספר על ניסיונו שמי שמחתן זוגות רבים שאינם שומרי מצוות וככזה הוא אינו רואה אתגר בעצם קיום החופה, אלא בכך שהזוג יראה ברב את פניה היפות של היהדות, פניה היפות של התורה ומתוך כך יבוא החיבור העמוק יותר ליהדות ולמסורת.

על יתרונותיו של הרב הצעיר כעורך חופות מספר הרב שמואל הבלין ומתאר את כניסתו לעולם זה של עריכת חופות, כאשר חשש שגילו הצעיר יהווה חיסרון, "כי דמות של רב נתפסת כדמות הדורה עם הזקן", אך לשמחתו התבדה וגילה שהגיל אינו מהווה מחסום כאשר הרב הצעיר מוסמך ובקי בהלכות והמנהגים. רב שכזה מוצא שפה משותפת עם הזוג, ומתוך הטרמינולוגיה הקרובה נוצר הקשר הטוב והדרוש לכך.

הרב נועם אשר יוסף, עורך חתונות מבאר שבע, מספר על הביקוש העולה להקמת בית מחובר למסורת ישראל וליהדות. מספר החתונות בבאר שבע עלה באופן דרמטי בשנה האחרונה, מספר הרב יוסף. "אנחנו מכניסים אור ושמחה בבתים בישראל", הוא אומר ומציין את חשיבות ההכשרה במכון 'למען ילמדו' על מנת להגיע אל היעד החשוב.