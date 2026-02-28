זירת הנפילה בגוש דן מד"א

המטח מאיראן לעבר ישראל. לקראת חצות נקבע מותה של האישה שנפצעה באורח אנוש בפגיעה הישירה בתל אביב.

עוד 20 נפצעו בפגיעה, בהם אחד שמצבו קשה, שלושה בינוני - והשאר קל.

מוקדי החירום מטפלים ב-2 זירות נפילה באזור תל אביב. הרס רב נרשם בזירות הנפילה בגוש דן, קיים חשש ללכודים באזור וצוותי החירום ממשיכים לבצע סריקות בזירה.

חובש מד"א אורי גרבי, סיפר "מהרגע הראשון היה ברור לנו כי מדובר בזירה קשה, ראינו עשן שחור וסמיך שעולה מבניין מגורים עם הרס רב ומשמעותי, מכוניות שעולות באש והמולה רבה. במהירות הקמנו נקודת טיפול בנפגעים בסמוך לזירה, שם הענקנו טיפול רפואי למספר פצועים שחלקם כבר פונו לבית החולים, מבין הפצועים הראשונים שהגיעו אלינו היו גבר כבן 40 שנפצע באורח קשה וגבר כבן 30 במצב בינוני. במקביל, יחד עם כוחות פיקוד העורף, הכיבוי והמשטרה אנחנו מבצעים סריקות נוספות אחר נפגעים ומטפלים בפועל בפצועים נוספים בזירה".

מפקד מחוז תל אביב אמר לתקשורת כי ישנה פגיעה ישירה בשני בתים בתל אביב. "מדובר בזירה קשה ואנחנו מבצעים סריקות. חילצנו חמישה בני אדם מאחד הבתים אבל העבודה נמשכת".

אזעקות נשמעו במרכז, הצפון ובאזור ירושלים. במטח האחרון בוצעו ככל הנראה 16 שיגורים, 8 מהשיגורים כוונו לישראל, 2 לאיחוד האמירויות, 2 לקטאר ו-2 לירדן.

משמרות המהפכה הודיעו "שיגרנו את הגל השלישי והרביעי נגד מטרות צבאיות וביטחוניות של ארה"ב וישראל".

צילום: מד"א

צילום: מד"א

צילום: דובר צה"ל

צילום: מד"א

צילום: זק"א

מוקדם יותר פורסם כי המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי חוסל במכת הפתיחה של ישראל במבצע "שאגת הארי". במקביל, ברויטרס דווח כי אותרה גופתו של חמינאי.

על פי הערכות בצה"ל, איראן שיגרה עד כה עשרות רבות של טילים בליסטיים לעבר ישראל - בין מאה ל-150 טילים על פני כעשר שעות. זאת, בנוסף לשיגור עשרות כטב"מים. השיגורים מאיראן החלו כשעתיים אחרי מכת הפתיחה של ישראל וארצות הברית.

חלק מהשיגורים יורטו בדרך באמצעות מערכות ההגנה של ארצות הברית שנפרסו במזרח התיכון - בסעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין וירדן - וגם באמצעות מטוסי קרב של בעלות ברית כמו בריטניה.

אחת מהמשימות המרכזיות של חיל האוויר ביממה האחרונה, מעבר לחיסול בכירים איראניים, הייתה לדכא ככל הניתן את היכולות של איראן לשגר טילים בליסטיים באמצעות תקיפת מאות משגרים. מטרה נוספת הייתה פגיעה במערכי ההגנה האווירית של איראן כדי לאפשר לישראל ולארצות הברית עליונות אווירית שנועדה לאפשר תקיפות נרחבות ואינטנסיביות נגד הרפובליקה האסלאמית.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר מוקדם יותר לאתר החדשות האמריקני "אקסיוס" כי ישנן כמה "דרכי יציאה" מהמלחמה נגד איראן, ולדבריו ייתכן שייבחר במערכה ממושכת - או שהיא תסתיים בתוך "יומיים או שלושה".

הוא טען כי טהרן תידרש לשנים כדי לשקם את עצמה מהנזק של המתקפות המשולבות של ארה" וישראל. טראמפ הוסיף כי הייתה לו שיחה "נהדרת" עם נתניהו, וכי השניים "משדרים על אותו גל".