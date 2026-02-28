ערוצי אופוזיציה באיראן פרסמו הערב תיעוד של ח"כ צבי סוכות, בו הוא נראה חוגג את חיסולו של מנהיג איראן באמצעות הצתה ושריפה של תמונתו של הרודן עלי ח'אמנאי.

הסרטון, שתורגם והופץ בפרסית ברשתות החברתיות, זכה לחשיפה רחבה והתרגשות בקרב של מתנגדי המשטר.

בקטעים ששודרו בערוצים המזוהים עם האופוזיציה האיראנית, נראה סוכות כשהוא מצית את התמונה כשהוא מכריז את הפסוק ממגילת אסתר "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר". הפרסום לווה בכיתובים בפרסית ובהתייחסויות של פעילי אופוזיציה שטענו כי המעשה מבטא תמיכה במאבקם נגד שלטון האייתוללות.

בלשכתו של סוכות הדגישו כי “המאבק של ישראל הוא נגד משטר הטרור בטהראן ולא נגד העם האיראני, שסובל במשך שנים מדיכוי אכזרי. הסמליות שבשריפת התמונה מבטאת את התקווה לשינוי עמוק באזור".