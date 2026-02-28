נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם פוסט שבו אישר כי חמינאי חוסל. "חמינאי, אחד האנשים המרושעים ביותר בהיסטוריה, מת".

"זו אינה רק עשיית צדק עבור העם האיראני, אלא גם עבור כל האמריקאים הדגולים, ועבור אנשים ממדינות רבות ברחבי העולם, שנהרגו או הושחתו בידי ח'אמנאי והחבורה צמאת הדם שלו. הוא לא הצליח להימלט ממערכות המודיעין ומערכות המעקב המתוחכמות ביותר שלנו, ובעבודה צמודה עם ישראל, לא היה דבר שהוא - או המנהיגים האחרים שנהרגו יחד איתו - יכלו לעשות.

זו ההזדמנות הגדולה ביותר של העם האיראני להשיב לעצמו את ארצו. אנו שומעים שרבים מאנשי משמרות המהפכה (IRGC), מהצבא ומכוחות הביטחון והמשטרה האחרים שלהם, אינם רוצים עוד להילחם ומחפשים חסינות מאיתנו. כפי שאמרתי אמש - כעת הם יכולים לקבל חסינות, מאוחר יותר הם יקבלו רק מוות!"

"יש לקוות שמשמרות המהפכה והמשטרה יתאחדו בדרכי שלום עם הפטריוטים האיראנים, ויפעלו יחד כיחידה אחת כדי להשיב למדינה את הגדולה הראויה לה. התהליך הזה אמור להתחיל בקרוב, שכן לא רק מותו של ח'אמנאי - אלא גם המדינה - בתוך יום אחד בלבד, נהרסו מאוד ואף הושמדו. עם זאת, ההפצצות הכבדות והמדויקות יימשכו, ללא הפרעה, לאורך השבוע או כל עוד יידרש כדי להשיג את יעדנו: שלום ברחבי המזרח התיכון - ולמעשה, בעולם כולו".