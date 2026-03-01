שיח הרמטכ״ל עם צוותי אוויר וקרקע דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר בשבוע שעבר בבסיס חצרים יחד עם מפקד הבסיס, תת-אלוף ר' ומפקדים נוספים, כדי לשוחח עם הלוחמים ולבחון מקרוב את כשירות החיל לקראת מבצע "שאגת הארי".

בצה"ל אומרים כי תהליך ההכנות למבצע ולמכת הפתיחה שנחשפה כלל עשרות תדרוכים ודיונים מבצעיים, כחלק מההיערכות הכוללת של חיל האוויר.

במהלך הביקור אמר הרמטכ"ל, "אנחנו ב'עם כלביא' הפגנו את היכולות המרשימות שלנו. אני חושב שחיל האוויר הוכיח פה ביצועים מרשימים ביותר, אנחנו נמצאים בשיתוף פעולה הדוק עם השותפים הכי חשובים והכי גדולים שלנו - ארצות הברית של אמריקה. אנחנו פועלים בשיתוף פעולה עם CENTCOM ועם AFCENT ויש פה בהחלט עוצמה אדירה. כשנצא למערכה הזאת תבוא לידי ביטוי כשנצא - עוצמה בלתי רגילה שבסופו של דבר תגיע ליעדים שלה בהיקפים הנדרשים".

בהמשך פנה למשרתי הבסיס והדגיש, "אני רוצה להביע הערכה גדולה לכל מה שאתם עושים, אני חושב שיש פה עבודה גדולה מאוד. אני יודע שהיא מורכבת מאוד, שהיא קשה, ושהיא סביב השעון. אני רוצה להגיד לכם שכל עם ישראל נושא את עיניו לחיל האוויר הישראלי בגאווה גדולה. אבל עם הגאווה הזאת גם באה תקווה גדולה, ובטוחים בכם, מאמינים בכם, מאמינים ביכולות שלכם. אני רוצה להביע בשמי ובשם צה"ל את הערכה הרבה שלי לכם".

את דבריו חתם בקריאה ברורה להיערכות, "חזקו ואימצו, תהיו מוכנים. כשנורה לכם לפעול וניתן את הפקודה, אני סומך עליכם שהמטוסים האלו ימריאו לשמיים, יפגעו במטרות שלהם ויבצעו את המשימות שלהם בהצטיינות רבה".

הרמטכ"ל בשיחה עם משרתי חיל האוויר צילום: דובר צה"ל

בצה"ל הוסיפו כי עם תום מבצע "עם כלביא" החל תהליך תחקיר ולמידה לצד התנעת נוהל קרב מחודש לקראת חידוש הלחימה מול משטר הטרור האיראני, תוך התבססות על הלקחים וההישגים מהמבצע הקודם.

כחלק מההיערכות ביקר הרמטכ"ל בשבועות האחרונים בבסיסי חיל האוויר ואמ"ן, במפקדות ובחמ"לים, וקיים סיורים, הערכות מצב ומשחקי מלחמה ומודלים צבאיים לקראת מבצע "שאגת הארי".

עוד נמסר כי צה"ל חיזק את ההגנה בכלל הממדים, אישר תוכניות והיערכויות מקיפות בנושא רציפות תפקודית ומענה לעורף, במטרה לספק הגנה מיטבית לאזרחי ישראל.