זמן קצר לפני גיוס מרץ לצה"ל, קיבלו תלמידי ישיבות ההסדר את שיבוציהם ליחידות השדה והחטיבות הלוחמות.

בדיקת ערוץ 7 חושפת כי תלמידי הישיבות ישתלבו בחוד החנית של צה"ל, בחיזוק משמעותי למערכים הלוחמים שנושאים בנטל המערכה. בין היעדים הבולטים: גבעתי, גולני, כפיר והנדסה קרבית

תלמידי הישיבות ירוחם, אור עציון, איתמר ונוף הגליל יתגייסו לחטיבת גבעתי. תלמידי הישיבות קריית שמונה, קרני שומרון, מצפה יריחו, נחלת יוסף בשבי שומרון יתגייסו לחטיבת גולני.

תלמידי הישיבות הגולן, אולגה, עתניאל, עכו והמאירי יתגייסו לחטיבת כפיר ותלמידי הישיבות שעלבים, יפו, מעלה אדומים, הכותל, נווה דקלים, דימונה וברוכין יתגייסו להנדסה קרבית.

תלמידי ישיבות מחניים, אריאל ובית שאן יתגייסו לשריון. יש לציין כי ממרבית הישיבות מתגייסים לחיל השריון תלמידי ישיבות אשר יש להם פרופיל קרבי אך נמוך מ-97.

תלמידי הישיבות מעלות, נהריה ושדרות יתגייסו לנח"ל. תלמידי באר התחיה יתגייסו מרביתם לגולני (מסלול הסדר) וחלקם להנדסה (הסדר).