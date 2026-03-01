הפנייה של נתניהו לעם האיראני דוברות

בעיצומו של המבצע ההיסטורי "שאגת הארי", ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון יוצא דופן המופנה ישירות לאזרחי איראן.

בנאום שנשא בשפה הפרסית, קרא נתניהו לעם האיראני לנצל את המכה שספג המשטר כדי להשתחרר מכבלי העריצות ולצאת לחירות.

בדבריו אמר כי בימים הקרובים ישראל תפגע באלפי מטרות של המשטר, ותיצור תנאים שיאפשרו לעם האיראני להשתחרר מכבלי הדיכוי. הוא הדגיש כי זו הזדמנות שאסור להחמיץ.

לדבריו, מדובר בהזדמנות שמתרחשת "רק פעם בדור", וקרא לאזרחים שלא לשבת בחיבוק ידיים משום שלדבריו הרגע שלהם מתקרב.

בהמשך קרא לצאת לרחובות בהמונים כדי "לסיים את המלאכה" ולהפיל את המשטר שלדבריו הפך את חייהם למרים, והבטיח כי הסבל וההקרבה לא יהיו לשווא.

בסיום פנה לכל חלקי החברה באיראן וקרא להם להתאחד כדי להפיל את המשטר ולהבטיח את עתידם.