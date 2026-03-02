אפי סקקובסקי ומני וקשטוק, יוצרי המערכונים הקומיים "ברדק", התארחו באולפן ערוץ 7 לרגל חג הפורים ושיתפו בתחילת הדרך, בתהליך היצירה ובגבולות שהם מציבים לעצמם.

לדבריהם, החיבור ביניהם נולד לאחר היכרות דרך חבר משותף ורצון משותף ליצור תוכן מצחיק לרשת. הרעיונות, הם מספרים, "מתבשלים לאט לאט", מתוך ישיבה משותפת וזריקת רעיונות הדדית עד שהמערכון מקבל צורה סופית.

למרות שבמערכונים משולבים לעיתים מסרים חברתיים, הם מדגישים כי נקודת המוצא איננה הטפה. "דבר ראשון, רצינו להצחיק", הם אומרים, ומבהירים כי אינם קמים בבוקר במטרה "לתקן את העולם", אלא לייצר שמחה - ואם עובר בדרך גם מסר, מה טוב.

השניים מספרים כי הצלחת הסרטון הראשון הפתיעה גם אותם. הם קיוו להצלחה, אך לא ציפו להיקף החשיפה. "ציפינו שזה יצליח, אבל לא חשבנו עד כמה", הם מודים, אך לדבריהם ההצלחה חרגה מהציפיות.

במהלך השנים התגבשה אצלם מדיניות ברורה של זהירות. הם נמנעים מלפגוע בדמויות ציבוריות או בנושאים רגישים, ולעיתים אף גונזים חומרים שצולמו אם קיים חשש שיתפרשו לא נכון. "אם יש ספק, אין ספק", הם מסבירים, ומתארים מקרים שבהם שינו בדיעבד קטעים כדי למנוע פגיעה.

לצד פעילות הרשת, השניים מתכננים את השלב הבא. לדבריהם, מופע קומי חי כבר נמצא בשלבי תכנון מתקדמים, ובהמשך ייתכן גם מעבר לפורמטים ארוכים יותר. "זה רק ההתחלה", הם אומרים, ומספרים כי במגירה כבר מונחות תוכניות נוספות - בהן מופעים, ואולי אף סרטים.

גם בתקופות קשות, כולל במהלך המלחמה, המשיכו לייצר תוכן - תחילה בעיקר לילדים. הם מודים שלא תמיד קל לכתוב קומדיה כשאין מצב רוח, אך לדבריהם התגובות מהקהל נותנות את הכוח להמשיך.

לסיום, כשנשאלו כיצד מגיעים לשמחה אמיתית בחודש אדר, השיבו בחיוך: "לראות את המערכונים שלנו".