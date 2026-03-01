יו"ר התאחדות קבלני השיפוצים, ערן סיב, מסביר על רקע הפגיעות הישירות והנזקים שנגרמו למבנים בעקבות האירועים האחרונים, כיצד יש לפעול ומהי ההבחנה הקריטית בין סוגי הנזקים - הבחנה המשפיעה על אופן הטיפול ועל חזרת התושבים לבתיהם.

לדבריו, יש להבחין בראש ובראשונה בין פגיעה קונסטרוקטיבית לבין נזקי שיפוץ פנימיים.

פגיעה קונסטרוקטיבית היא פגיעה ביסודות המבנה או בשלד הבניין. במקרה כזה יש לפנות למס רכוש, אשר מזמין באופן מיידי מהנדס קונסטרוקציה לבחינת היקף הנזק ולקביעה האם יש צורך בהריסת המבנה או שניתן לבצע חיזוק ושיקום של היסודות, כאשר מדובר בנזק קל יחסית ללא פגיעה ביסודות. עבודות אלו מבוצעות על ידי קבלני שלד ובהתאם להנחיות הנדסיות מחייבות.

כאשר מדובר בנזק שאינו פוגע ביסודות המבנה - כגון קריסת קיר פנימי שאינו קיר קונסטרוקטיבי, ניפוץ חלונות, עקירת משקופים, פגיעות הדף או רסיסים - ניתן לטפל באמצעות קבלני שיפוצים.

כאן נכנסים לתמונה קבלני השיפוצים שיכולים להחזיר את הבית למצב ראוי למגורים במהירות. כדי להבטיח שתקבלו את הפיצוי המגיע לכם, אל תדלגו על השלבים: ליצור קשר עם מס רכוש ולבקש הגעת שמאי.

השמאי יתעד את הנזק ויפתח תיק. הקפידו לקבל את מספר התיק. לאחר מכן ניתן להזמין בעל מקצוע לצורך קבלת הצעת מחיר מסודרת.

רק לאחר אישור ההצעה על ידי השמאי ניתן להתחיל בעבודות השיפוץ.

עוד ציין סיב כי אתמול הוגדר לראשונה ענף השיפוצים באופן רשמי כענף חיוני על ידי משרד הביטחון ורשות החירום הלאומית. לדבריו, "מדובר בהחלטה מחויבת המציאות. קבלני השיפוצים הם הגורם המרכזי בטיפול בנזקים הראשוניים מנפילות טילים ופגיעות רסיסים, והם אלו שמאפשרים להחזיר את התושבים לבתיהם במהירות כאשר מדובר בנזקים קלים".

סיב מדגיש כי "פגיעה ביסודות מחייבת בדיקה של מהנדס קונסטרוקציה והחלטה על הריסה או חיזוק יסודות. לעומת זאת, נזקים פנימיים ללא פגיעה בשלד יכולים להיות מטופלים במהירות על ידי קבלני שיפוצים - לאחר אישור מס רכוש".