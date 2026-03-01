דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, חושף הבוקר (ראשון) כי במסגרת מכת הפתיחה של מבצע "שאגת הארי", חוסלו עשרות מפקדים בצמרת הצבאית של איראן בתוך דקה אחת של אש מדויקת.

בצה"ל אישרו כי בין המחוסלים נמצא עבד אל-רחים מוסוי, רמטכ"ל איראן, שחוסל בטהרן במהלך התקיפות.

מוסוי שימש כאחד המפקדים הצבאיים הבכירים ביותר באיראן והיה מחליפו של מחמד חסין באקרי, שחוסל במכת הפתיחה של מבצע "עם כלביא" ביוני 2025.

"אנחנו סוללים את הדרך ללב איראן. תקפנו את מערכות ההגנה, הרחבנו את העליונות האווירית. במכת הפתיחה חוסלו 40 מפקדים מרכזיים איראנים - בדקה אחת. על ידיו של חמינאי דם נרצחי ונטבחי 7 באוקטובר".

"אלו שעות חשובות בהן על כולנו להמשיך להישמע להוראות פיקוד העורף. הן מצילות חיים. הכניסה למרחב המוגן בעת קבלת התרעה מצילה חיים. אנחנו פועלים להסרת איום קיומי. החוסן ואורך הרוח הכרחיים. גם ברגעים אלו אנו תוקפים בעוצמה בכל רחבי איראן - ונעשה זאת ככל שיידרש. אנחנו פועלים להסרת איום קיומי. אנחנו מייצרים את התנאים המבצעיים להפלת המשטר האיראני. צה"ל פועל באופן מתואם ומסונכרן עם צבא ארה"ב. זה שיתוף פעולה שלא נראה - והוא הולך ומתהדק". על הזירות הנוספות, בדגש על חיזבאללה, אמר כי "כל פעולת טרור תיענה בעוצמה רבה. לא נאפשר פגיעה באזרחי ישראל".

לפי צה"ל, לפני פרוץ מבצע "עם כלביא" שימש מוסוי כמפקד צבא איראן ומילא שורת תפקידים ביטחוניים מרכזיים. במסגרת תפקידו היה אמון על ניהול מערכת הביטחון האיראנית ופיקד על ירי של מאות טילים בליסטיים ששוגרו לעבר שטח מדינת ישראל במהלך המבצע.

עוד נמסר כי בתחילת המבצע ובמכת הפתיחה חיסל חיל האוויר כ-40 מפקדים מרכזיים בדקה אחת, מהלך שהוגדר בצה"ל כהישג משמעותי שהתאפשר באמצעות מודיעין מדויק של אמ"ן. בנוסף, צה"ל השמיד עשרות מערכות הגנה במערב ובמרכז איראן, במטרה ליצור עליונות אווירית בשמי טהרן.

לסיום נמסר כי חיל האוויר ממשיך לפעול בהגנה ובהתקפה ללא הפסקה, במטרה להסיר איומים על מדינת ישראל ולהעמיק את הפגיעה במשטר האיראני.

כך הושמדו עשרות מערכות הגנה באיראן דובר צה"ל

בתוך כך דובר צה"ל כתב ברשת X כי "לא נשכח את 7 באוקטובר, ונמשיך לרדוף אחרי אויבי ישראל - מאדריכלי המתקפה, ועד המחבלים שלקחו חלק בטבח". הוא התייחס בדבריו לציוץ שפרסם חמינאי ב-17 באוקטובר 2023, בו כתב בעברית כי "תבוסת יום השבת 7 באוקטובר אי אפשר להתרומם ממנה, הבאתם את הפורענות הזאת לעצמכם".

מזכ"ל חזבאללה, נעים קאסם, פרסם הודעת תנחומים בעקבות חיסולו של עלי חמינאי: "נמשיך בדרך בנחישות, בעוצמה וברוח של מות קדושים. אנחנו תמיד נהיה הכוח החלוץ של הלוחמים לשחרור האדמה והאנשים בדרכו של חסן נסראללה. נעשה את המוטל עלינו בבלימת התוקפנות ואנחנו בטוחים בניצחון אללה. לא משנה מה יהיה מספר הקורבנות - לא נעזוב את זירת הכבוד וההתנגדות והמאבק בעריצות האמריקנית ובפשע של הציונים בכדי להגן על האדמה, הכבוד והבחירות העצמאיות שלנו".