הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, פרסם היום (ראשון) איגרת מיוחדת לחיילי ומפקדי צה"ל ברקע מבצע "שאגת הארי", ששיאו הגיע בחיסול הנהגת הטרור האיראנית בטהראן.

דף המפקד, המשלב בין מורשת ישראל לעוצמה צבאית, מגדיר את המערכה כ"מלחמת בני אור בבני חושך" ומשרטט את הדרך אל הניצחון.

הרמטכ"ל מציין כי מבצע "עם כלביא" יצר את התנאים לחולשה האיראנית הנוכחית, מה שאפשר לצה"ל להנחית כעת מכה "עצימה ומסונכרנת" בכל הממדים.

בהמשך הוא מדגיש את העיתוי הסמלי של היציאה למבצע, "פתחנו את המערכה בי"א באדר, יום גבורת תל-חי, בין שבת זכור לימי הפורים. הקו המחבר בין אירועים אלה הוא תמצית משימתנו: זכור! פעל! טול את גורלך בידך!"

זמיר מבהיר כי המערכה לא תהיה קלה ועלולה להתפתח לזירות נוספות, אך מדגיש את עוצמת הרוח של הלוחמים בסדיר ובמילואים אותם פגש בהכנות הקדחתניות.

את דבריו חתם במסר ללוחמים, "נישא עימנו את גבורת הדורות - בנחישות, בתחבולה ובעוצמה. העם כולו מאחורינו, בוטח בנו ויודע: 'שאגת הארי' היא קולו של עם חופשי המגן על ארצו, היא קולם של לוחמי צה"ל ולוחמות צה"ל כולם - מעשינו ידברו!".