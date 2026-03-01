בן גביר בהצהרה בזירה דוברות

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מסר הצהרה לתקשורת בזירת ההרס בתל אביב, יחד עם מפכ"ל המשטרה ומפקד מחוז תל אביב.

בפתח דבריו אמר, "תם עידן, גדענו את ראש הנחש. אני רוצה להגיד מכאן כמי שישב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בחדרים הסגורים במשך כל החודשים האחרונים, יש לנו ראש ממשלה נחוש, ראש ממשלה שיודע לאן הוא מוביל. צריך להגיד גם כל הכבוד לשר הביטחון ישראל כ"ץ, לכל חברי הקבינט המצומצם, גם לחברים שלנו במורחב".

בהמשך שיבח את מערכת הביטחון ואמר, "צריך להגיד יישר כוח ענק לחיילים שלנו, לצבא שלנו, יש לנו צבא מדהים, טייסים מעולים, לוחמים נפלאים וגם מפקדים. הרמטכ"ל, ראש המוסד, ראש השב"כ, כולנו בחודשים האחרונים יושבים בחדרים במשך מאות שעות ופשוט לראות אותם מביאים את התכנונים, מביאים את הדברים לאישור, פשוט תענוג גדול".

עוד הודה לכוחות המשטרה והחירום, "תודה רבה למפכ"ל המשטרה, יש לנו משטרה מאוד נחושה, מי שירים ראש לנסות להסית נגד מדינת ישראל, מי שירים ראש וינסה לפגוע במדינת ישראל, אנחנו נכסח אותו, נוריד לו את הראש. המפכ"ל כאן והמשטרה בכלל, מפקד המחוז, כל מפקדי המחוזות שלנו עושים עבודה. כבאות והצלה צריך להגיד להם גם יישר כוח ענק, פיקוד העורף, אני קורא לכולם להישמע להנחיות של פיקוד העורף".

בן גביר קרא לאזרחים, "אני קורא לאזרחים לשאת נשק, אלו שיש להם נשק, לשאת את הנשק".

בהמשך התייחס לביקורת שנשמעה מצד אזרחים במקום ואמר, "אתם צעקתם לנו לפני איראן ללכת הביתה, צעקתם לפני בתי הכלא לך הביתה וראינו שבסופו של דבר אתם מדברים ואנחנו עושים ועשינו היסטוריה, ראש הנחש נגדע. היו כאלה שהביאו ספקות, היו כאלה שאמרו מה, לא תצליחו או כן תצליחו, אנחנו מנצחים באיראן ואנחנו נמשיך עד הסוף".

לסיום אמר, "בסופו של דבר הנאצים האלה רוצים להשמיד את כולנו, ימין, שמאל, חילונים, דתיים, לא אכפת להם, הם רוצים לחסל את כולנו ואנחנו מחסלים אותם אחד אחד. אני גאה במה שעשינו, אנחנו נמשיך לעשות ולהוביל את מדינת ישראל לניצחונות".