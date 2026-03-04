נתן מאיר, שהתפרסם בעל כורחו לאחר שרעייתו דפנה הי"ד נרצחה לעיני ילדיהם בפיגוע דקירה בביתם שבישוב עתניאל, מתארח באולפן ערוץ 7, ומדבר בגילוי לב על האובדן ועל מסלול הריפוי והבנייה מחדש.

"החוויה הזו, של אובדן בבת אחת ובלי הכנה מראש, היא טראומטית לגמרי," משחזר מאיר את הרגעים ששינו את חייו. "היא השאירה אותי בתחושה שרגע אחד היה פה רצף של קיום, ופתאום אני מושלך לכיוון אחד בלבד. אתה מאבד את הקרקע ממש, וזה חוסר אונים גדול מאוד. בתוך כל זה, אתה צריך להמשיך לתפקד - יש ילדים, יש משפחה, יש ילדים עם צרכים מיוחדים. זה לא רגע של אהבה שפשוט נגמרה. כשיש אובדן, אתה מרגיש חלל בלב ולא מאמין שהיה לך לב מספיק גדול כדי להכיל כזה שבר".

למרות התהום שנפערה, נתן בחר בחיים. שנתיים לאחר הירצחה של דפנה, הוא נישא לזוהר. בראיון הוא מבקש להבהיר כי הזוגיות השנייה אינה ניסיון למחוק את העבר, אלא צמיחה מתוכו. "יש את משקל האינרציה," הוא מסביר, "אתה חי בזוגיות, רגיל לאהוב ורוצה להמשיך בכך. הלב מוכשר לזה. נוצר פה מסלול חדש שלא סותר את הקודם ולא מתנגש איתו, הוא נבנה על גביו. בתחושה שלי זו לא קומה שנייה, אלא בניין חדש בתוך גלגול חדש. אני נכנס לזוגיות הזו עם הוותק שלי, עם ה'תיקים' והחבילות, אבל אני כבר נתן אחר".

מאיר מבקש להעלות על נס את גבורתה של אשתו. "זוהר היא הגיבורה, השותפה המושלמת. אבל להגיד שאין קשיים זה שקר גדול. חברה אלמנה אמרה לי פעם שלא להתחתן זו האופציה הקלה, בעוד שלהתחתן שוב זו האופציה הקשה והנכונה, אבל המורכבות בתוכה עצומה. הרווח של לחזור לאהוב הוא ענק, אבל אי אפשר להקל ראש במורכבות".

היכולת להמשיך הלאה נבעה, בין היתר, מצוואה בלתי כתובה אך מפורשת שסיכמו נתן ודפנה ביניהם עוד בחייהם. "דפנה הייתה מאוד ישירה וכנה," הוא מספר בחיוך דק, "ובעתניאל פגשנו הרבה בתי שכול. הדיבור על כך שמשהו עלול לקרות היה נוכח. שנינו ציווינו אחד על השני שאם חלילה קורה משהו - מניחים את העבר בצד וממשיכים הלאה, ממשיכים לאהוב. זה נאמר גם ליד הילדים. אהבה היא דבר שראוי שימשיך". לפני שעזב את עתניאל לירושלים, הכניס נתן ספר תורה לזכרה של דפנה ועליו הרקמה הפשוטה והמצמררת: "אהבת עולם". "יש משהו באהבה שהופך להיות מול הנצח," הוא אומר.

בשנים האחרונות הקדיש נתן את חייו לשליחות מסוג אחר, כזו הנוגעת בעצבים החשופים ביותר של הגבר הדתי והמודרני: התמודדות עם התמכרויות בתחום האינטימי. "אחרי התמודדות אישית ארוכת שנים שלי, הבנתי שחסר מענה רחב לבעיה שהיא למעשה מגפה שקטה," הוא חושף. "זה התחיל בקליניקה, אבל הבנתי שאני לא יכול לתת מענה לכל הפונים. פיתחתי תוכנית דיגיטלית חכמה, המשתמשת בכלים מודרניים ובפלטפורמה בינלאומית, כדי ללוות גברים בתהליך הזה".

נתן מסביר כי בניגוד להתמכרויות לאלכוהול או סמים, בהן השאיפה היא להוציא את החומר מהבית, כאן המטרה היא תיקון וניתוב של כוח החיים. "אנחנו רוצים ללמוד איך להיות נכונים וטהורים. בהתמכרות לאינטימיות, אנחנו זקוקים לתשובות גבוהות יותר. עולם התשוקה לא קשור רק לפיזי - תשוקה קשורה לספר שאני אוהב, לנוף שמועדף עלי. כשאני מפתח את תנועות הנפש לשם, זה כוח מרפא אדיר".

לדבריו, מדובר בפיקוח נפש ממש. "אני מעורב כל יום בבתים שעומדים בפני פירוק או בנייה. אדם שמרגיש שהוא מאבד את הערך העצמי שלו בגלל התמכרות כזו, עלול להידרדר לדיכאון ולהימנע מהקמת בית. יש אנשים שמדברים על הכאוס בתחום הזה כעל 'פאשלה' של אלוקים בעולם, אבל אני מרגיש שזה שולח אותנו לאזורי תיקון חשובים".