נמצאים אנו ברגעים היסטוריים, ימים שייחרטו בדברי הימים של האומה היהודית . המן הרשע ביקש להשמיד את כל היהודים, מנער ועד זקן "ביום אחד". איראן ביקשה להשמיד את מדינת ישראל "ביום אחד" על ידי איום גרעיני קיומי. בצורה ריאלית, הדבר היה יכול להתרחש חלילה בשנים הקרובות.

בחסדי ה' זכינו לנסים עצומים במלחמת התקומה. אף אחד לא האמין שנצליח לפגוע אנושות במעצמות שאיימו לחסל את מדינת ישראל. אף אחד לא האמין שנצליח לפגוע אנושות בחיזבאללה, אף אחד לא האמין שצה"ל יצליח לחסל את הצבא הסורי, ואף אחד לא האמין שנצליח לפגוע אנושות באיראן בתוך 12 ימים, בלי אף חייל שנפגע ובלי אף מטוס שהופל. אלו רק חלק מהניסים שראינו במלחמה. ניסים שאבותינו לא ראו אלפי שנים. ניסים הגדולים אפילו מניסי פורים!

הניסים הללו מראים את אהבת ה' אלינו . הניסים הללו משקפים את עוצמת החיילים המדהימים שלנו. הניסים הללו מראים על העם הנפלא שלנו.

וכך כתב סבי, המשורר הרב יוסף צבי רימון זצ"ל: אֱמֹר - אָבִי אַרְיֵה וְאִמִּי לְבִיאָה! וָאָבֹא לִשְׁאֹף דְּרוֹר, מָקוֹם שָׁמָּה שָׁאֲפָה דְּרוֹר וּתְרוּעוֹת הָרִים, אֻמָּתִי לִי - אֻמַּת נְצָחִים!

הנה הם לפנינו, בני האריה והלביאה - עם כלביא ושאגת הארי, השואפים את דרור עמנו, ומשיבים מלחמה שערה. בימים אלו אנו זוכים לחזות בנדבך נוסף בבניין הגאולה : התפוררותו של משטר הרשע. מותו של צורר היהודים חמינאי (ימ"ש) הוא בבחינת "תחילת הנס", בדומה למפלתו של המן בשושן. "כן יאבדו כל אויביך ה' " (שופטים ה', לא).

במאורעות שמחת תורה באו אלי חיילים רבים לבקשת ברכה. החיילים היו במתח, בחשש ואף בפחד. בשבת באו אלי שוב חיילים רבים לבקשת ברכה. כעת, ניתן היה לראות בחיילים אנרגיות של גבורה, קומה זקופה של גאולה.

בפורים פגענו באויבנו, אולם לא היינו חולמים לפגוע במעצמות עולם, כמו איראן. חז"ל לימדו אותנו שבתקופת הגאולה, הנסים שלנו יהיו גדולים יותר מהניסים שראינו בעבר (ברכות יג., ולמעשה כבר בירמיהו ט"ז, יד-טו). עדיין לא תמה הלחימה, עדיין מוקפים אנחנו באויבים, אולם, רואים אנו לנגד עינינו התקדמות עצומה בתהליכי הגאולה, רואים אנו עם של גאולה הנלחם על גאולתו.

"וְכָל הָרִשְׁעָה כֻּלָּהּ כְּעָשָׁן תִּכְלֶה, כִּי תַעֲבִיר מֶמְשֶׁלֶת זָדוֹן מִן הָאָרֶץ". יהי רצון שנזכה בחודש אדר זה, חודש "תמחה את זכר עמלק", להמשיך ולראות ניסים ונפלאות. שנראה את כל הרשעה כלה כעשן, ואת מלכות ה' הולכת ומאירה עלינו ועל העולם כולו. נתפלל לשלום חיילנו ושותפינו למערכה, שיצליחו במשימתם וישובו לביתם ללא פגע. שנמשיך לבנות את ארצנו באמונה, באחדות ובשמחה גדולה.

הכותב הוא ראש הישיבה ורב המרכז האקדמי לב, רבה של גוש עציון, נשיא תנועת המזרחי העולמי ויו"ר עמותת סולמות