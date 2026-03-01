ההתייעצות הביטחונית רועי אברהם/ לע״מ

לשכת ראש הממשלה פרסמה בצהריים (ראשון) תיעוד מתוך התייעצות הביטחונית שנערכה אמש, בעיצומו של מבצע "שאגת הארי".

לצד ראש הממשלה בנימין נתניהו, נכחו בדיון השרים ישראל כ"ץ, גדעון סער, בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר.

הפרט שמשך את תשומת הלב בתיעוד היה נוכחותו של ראש השב"כ דוד זיני, שהניח על שולחן הדיונים את הספר "מנות הלוי" על מגילת אסתר, שחיבר בעל הפיוט "לכה דודי", רבי שלמה אלקבץ.

בתוך כך, דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, חושף כי במסגרת מכת הפתיחה של מבצע "שאגת הארי", חוסלו עשרות מפקדים בצמרת הצבאית של איראן בתוך דקה אחת של אש מדויקת.

בצה"ל אישרו כי בין המחוסלים נמצא עבד אל-רחים מוסוי, רמטכ"ל איראן, שחוסל בטהרן במהלך התקיפות.

מוסוי שימש כאחד המפקדים הצבאיים הבכירים ביותר באיראן והיה מחליפו של מחמד חסין באקרי, שחוסל במכת הפתיחה של מבצע "עם כלביא" ביוני 2025.

"אנחנו סוללים את הדרך ללב איראן. תקפנו את מערכות ההגנה, הרחבנו את העליונות האווירית. במכת הפתיחה חוסלו 40 מפקדים מרכזיים איראנים - בדקה אחת. על ידיו של חמינאי דם נרצחי ונטבחי 7 באוקטובר", אמר דפרין.

לדבריו, "אלו שעות חשובות בהן על כולנו להמשיך להישמע להוראות פיקוד העורף. הן מצילות חיים. הכניסה למרחב המוגן בעת קבלת התרעה מצילה חיים. אנחנו פועלים להסרת איום קיומי. החוסן ואורך הרוח הכרחיים. גם ברגעים אלו אנו תוקפים בעוצמה בכל רחבי איראן - ונעשה זאת ככל שיידרש. אנחנו פועלים להסרת איום קיומי. אנחנו מייצרים את התנאים המבצעיים להפלת המשטר האיראני. צה"ל פועל באופן מתואם ומסונכרן עם צבא ארה"ב. זה שיתוף פעולה שלא נראה - והוא הולך ומתהדק".

על הזירות הנוספות, בדגש על חיזבאללה, אמר כי "כל פעולת טרור תיענה בעוצמה רבה. לא נאפשר פגיעה באזרחי ישראל".

כך הושמדו עשרות מערכות הגנה באיראן דובר צה"ל

לפי צה"ל, לפני פרוץ מבצע "עם כלביא" שימש מוסוי כמפקד צבא איראן ומילא שורת תפקידים ביטחוניים מרכזיים. במסגרת תפקידו היה אמון על ניהול מערכת הביטחון האיראנית ופיקד על ירי של מאות טילים בליסטיים ששוגרו לעבר שטח מדינת ישראל במהלך המבצע.

עוד נמסר כי בתחילת המבצע ובמכת הפתיחה חיסל חיל האוויר כ-40 מפקדים מרכזיים בדקה אחת, מהלך שהוגדר בצה"ל כהישג משמעותי שהתאפשר באמצעות מודיעין מדויק של אמ"ן. בנוסף, צה"ל השמיד עשרות מערכות הגנה במערב ובמרכז איראן, במטרה ליצור עליונות אווירית בשמי טהרן.

לסיום נמסר כי חיל האוויר ממשיך לפעול בהגנה ובהתקפה ללא הפסקה, במטרה להסיר איומים על מדינת ישראל ולהעמיק את הפגיעה במשטר האיראני.