גורמים בישראל ובבריטניה מאשרים כי איראן שיגרה הבוקר (ראשון) שני טילים לעבר קפריסין.

מדובר באירוע חסר תקדים המהווה תקיפה ישירה ראשונה של הרפובליקה האסלאמית נגד מדינה החברה באיחוד האירופי.

בישראל מאשרים כי הטילים ששיגרה איראן לעבר קפריסין נפלו בים. הטילים שוגרו לעבר האי קפריסין, שם מפעילה בריטניה בסיסים צבאיים אסטרטגיים.

בבסיס חיל האוויר המלכותי אקרוטירי שבאי מוצבים מטוסי F-35 ומטוסי תדלוק, לצד נוכחות צבאית רחבה הכוללת אלפי חיילים ומערכי מכ"ם מתקדמים.

שר ההגנה של בריטניה, ג'ון הילי, הבהיר כי בלונדון מעריכים שהטילים לא כוונו ישירות לעבר הבסיסים הבריטיים, אך הדגיש כי עצם השיגור מעיד על האופי "חסר ההבחנה" של פעולות התגמול האיראניות באזור.

בקפריסין שררה דריכות שיא בשבועות האחרונים מחשש לתרחיש כזה בדיוק מאחר ובריטניה מחזיקה בקפריסין אלפי חיילים, מטוסים ומערכי מכ"ם מתקדמים המשמשים לניטור ויירוט איומים במזרח התיכון.

במקביל, ציין השר הילי כ-300 אנשי צבא בריטים שהו סמוך לאזורי הנפילה בבחריין.

בראיון לרשת סקיי ניוז, התייחס שר ההגנה הבריטי לחיסולו של עלי ח'אמנהאי בתקיפות המשותפות של ישראל וארה"ב: "מעט מאוד אנשים יתאבלו על מות האייתוללה".