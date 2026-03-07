הרבנית אסתר לבנון, רעייתו של רב השומרון וראש הישיבה באלון מורה הרב אליקים לבנון ואחת ממייסדות ארגון "בניין שלם", מתארחת באולפן ערוץ 7 לשיחה על הבית בו גדלה ובעקבותיו הקימה את ביתה.

סיפורה של הרבנית לבנון מתחיל בדמותו של אביה, הרב שלמה בורשטיין. הוא למד בישיבת מיר בפולין, ישיבה שדרשה מתלמידיה התמסרות טוטאלית. הרבנית מספרת כי כנער היה נוסע לישיבה וחוזר הביתה רק שלוש פעמים בשנה, שכן הנסיעה בעגלה וסוס הייתה יקרה מדי עבור הוריו. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, נדדה הישיבה ליפן ומשם לשנחאי שבסין. שם, בבית המדרש הרחוק, הגיע אליו השליח המר שבישר לו את הנורא מכל: משפחתו כולה נרצחה.

"אבא באותו זמן היה בבית מדרש, הוא נעמד ואמר: 'אני נודר את חיי לשני דברים, לתורה ולהקמת משפחה'", מתארת הרבנית. "זאת הייתה התגובה שלו לשמוע שכולם, כולם נרצחו, וכיוון שהוא היה צוק של אמונה, הקדוש ברוך הוא סייע בידו לקיים את שני הדברים". האב הקים ישיבה באורוגוואי, והיה עבור תלמידיו לא רק רב אלא אב ממש, עד כדי כך ששלושה מהם עלו עמו לארץ ישראל כבני בית לכל דבר.

אהבת הארץ של אביה הייתה פיזית ומוחשית. הרבנית נזכרת ברגע הירידה מהאונייה: "אבא נשכב עם כל הגוף, עם כל הגוף על האדמה, וכל האנשים היו בטוחים שהוא מעד ונפל, הלכו להרים אותו, אז הוא אמר: 'לא, אני רוצה להרגיש עם כל הגוף שלי את אדמת ארץ ישראל'". מאוחר יותר, בביקורם הראשון בירושלים, ציווה על ילדיו לחלוץ נעליים וללכת יחפים כדי ש'ירגישו את אדמת הקדושה'.

כשמגיעים לשאלת חיי התורה בביתה שלה, הרבנית לבנון מדברת על בחירה מודעת וגאה. היא נזכרת בשנים הראשונות לאחר נישואיה, כשבעלה למד בישיבת "מרכז הרב" והפרוטה לא הייתה מצויה בכיסם. "היה דבר כזה שגבינה צהובה קונים רק לראש חודש. ארטיק? רק לראש חודש. האם הרגשתי מסכנה? לא, זה היה הפוך לגמרי. חשתי גאווה גדולה".

הרבנית לבנון מייצגת מודל של "תורה נשית" - כזו שאינה מחפשת להעתיק את התפקידים הגבריים, אלא מוצאת עוצמה אינסופית בזהות הייחודית של האישה. "לא מדובר בנשים שרוצות להניח תפילין בכותל ואני מרחמת עליהן. על מה אני מרחמת? שזה רגש נחיתות שהוא לא אמיתי. יש משהו יותר גדול ממעמד של אישה ביהדות?", היא תוהה.

היא מספרת כי בכל שאלה הלכתית מהותית העולה בייעוץ שהיא מעניקה - היא פונה לבעלה הרב. "אני אומרת: 'אני אשאל את בעלי ואני אענה לך'. וזה לא מנחיתות אלא מתוך הודאה לה' שיש בתורה את הפונקציה הזאת של 'עשה לך רב'".