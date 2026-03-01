הפגיעה בעיר העתיקה בירושלים דוברות המשטרה

המשטרה חושפת היום (ראשון) כי עם פתיחת מבצע "שאגת הארי", אותר ראש קרב של טיל איראני בשטח פתוח בעיר העתיקה בירושלים, במרחק של מאות מטרים בודדים מהכותל המערבי והר הבית.

שוטרי וחבלני מחוז ירושלים הוזעקו למקום לאחר שמיעת פיצוץ וזיהוי עשן. בסריקות נרחבות שבוצעו בזירה אותר ראש הקרב לצד חומרי בערה ונפץ שהתפזרו בשטח.

הפריט נוטרל בזירה על-ידי חבלני המשטרה והועבר להמשך בדיקה במעבדות החבלה.

במשטרה הדגישו כי כלל המקומות הקדושים בעיר העתיקה סגורים לכניסת מתפללים ומבקרים בהתאם להנחיות פיקוד העורף, וקראו לציבור להימנע מהגעה לאזור.

מפקד מרחב דוד, נצ"מ דביר תמים, אמר, "הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים. קיבלנו אתמול הוכחה נוספת לכך שמבחינת האויב כל המטרות כשרות, ואם אותו ראש קרב היה סוטה בכמה מאות מטרים, ייתכן מאוד שהייתה מתרחשת פגיעה קשה מאוד, ובפרט אם היה נפגע אחד מהמקומות הקדושים כשהוא מלא במתפללים ומבקרים. נמשיך לפעול ליישם את הנחיות פיקוד העורף, כדי להגן ולשמור על ביטחון האזרחים".