תיעוד מתקיפת מטוסי F5 וF4 דובר צה"ל

במסגרת מבצע "שאגת הארי", חיל האוויר מרחיב את פעילותו המדויקת ופועל לניטרול כל יכולת התקפית שנותרה בידי משטר האייתוללות.

לאחר חיסול צמרת הפיקוד בטהראן, צה"ל עובר להשמדת מטוסי קרב, משגרי טילים וכלי טיס בלתי מאוישים המיועדים לפגוע באזרחי ישראל.

בפעולה בשדה התעופה בתבריז תקפו כלי טיס של חיל האוויר שני מטוסי קרב איראניים שהיו בדרגת מוכנות מיידית להמראה. הכלים שהושמדו הם מטוס קרב מסוג F-5 ומטוס קרב מסוג F-4.

המטרה היא שיתוק היכולת של חיל האוויר האיראני להוציא גיחות הגנה או תקיפה, והעמקת העליונות האווירית הישראלית בשמי איראן.

תקיפת משגרי טילים והשמדת כלי טיס דובר צה"ל

במקביל לתקיפת המטוסים, חיל האוויר ממשיך "לקלף" את יכולות התגובה של המשטר. מטוסי חיל האוויר תקפו משאיות שנשאו טילים בליסטיים, השמידו משגרים מוכנים לשיגור והפציצו מוקדי פעילות של כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים).

מצה"ל נמסר כי "התקיפה בוצעה על מנת לפגוע בפעילותו של חיל האוויר האיראני ובכדי להעמיק את הפגיעה במערכות ההגנה של המשטר".

עוד נמסר כי "צה"ל ממשיך לתקוף תשתיות של משטר הטרור האיראני בכדי לפגוע במשטר ולסכל איומים על עורף מדינת ישראל".